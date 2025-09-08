Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου: Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο προβολής των τμημάτων της νέας σεζόν

Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου (ΓΕΑ) ανακοινώνει την κυκλοφορία του νέου ενημερωτικού εντύπου προβολής των τμημάτων της για τη σεζόν 2025-2026.

Πρόκειται για μια καλαίσθητη έκδοση 28 σελίδων, που περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες των τμημάτων, τους χώρους που αυτές λαμβάνουν χώρα, τις ηλικίες από τις οποίες μπορεί να συμμετάσχει κάποιος σε αυτά κ.α.

Το έντυπο μπορείτε να το ξεφυλλίσετε είτε ηλεκτρονικά ΕΔΩ. είτε να το προμηθευτείτε δωρεάν στο ισόγειο του Παπαστρατείου Μεγάρου, καθώς και σε επιλεγμένα σημεία της πόλης

του Αγρινίου.

Πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαλείο ενημέρωσης για γονείς και ενδιαφερόμενους, με στόχο τη διευκόλυνση της επιλογής του κατάλληλου τμήματος ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε συμμετέχοντα.

Υπενθυμίζεται ότι οι εγγραφές για τη νέα σεζόν 2025-2026 συνεχίζονται και πραγματοποιούνται καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) στο ισόγειο του Παπαστρατείου Μεγάρου, κατά τις ώρες 10:00-13:00 και 18:00-21:00.

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν φέτος είναι τα εξής: Στίβος, Μπάσκετ, Βόλεϊ, Σκάκι, Λαογραφικός Όμιλος, Κλασικό Μπαλέτο, Σύγχρονος Χορός, Ρυθμική Γυμναστική, Ακροβατική Γυμναστική, Aerobic-Pilates-Yoga, Θεατρική Ομάδα Ενηλίκων.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Συλλόγου στο

τηλέφωνο 26410 24767 (Υπεύθυνη: Μαρίζα Ροντήρη), κατά τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες.