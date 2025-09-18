Γυμνάσιο Γαβαλούς: Εορτασμός με τιμές για τα 100 χρόνια του κτιρίου

Το Γυμνάσιο Γαβαλούς γιόρτασε τα 100 χρόνια του ιστορικού του κτιρίου με επίσημες εκδηλώσεις και τιμητική πλακέτα για την προσφορά στην εκπαίδευση.

Σε σχετική ανακοίνωση ο διευθυντής του Γυμνασίου, κ. Δανιάς Κ. Βασίλειος αναφέρει:

Την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου του 2025 γιορτάστηκαν με κάθε λαμπρότητα και επισημότητα τα 100 χρόνια του κτιρίου του Γυμνασίου Γαβαλούς.

Για το σχολείο μας και για την ευρύτερη περιοχή της Μακρυνείας ήταν το γεγονός του καλοκαιριού. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθούν αυτές οι εκδηλώσεις , καθώς επίσης και αυτούς που μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε για την παρουσία τους : τους Αντιδημάρχους: Παιδείας και Αθλητισμού κ. Ζαρκαβέλη Χρήστο και Προσχολικής Αγωγής, Προγραμμάτων Παιδιού, ΑΜΕΑ και Τρίτης Ηλικίας. κ. Κουμπουλή Κωνσταντίνο, όπως και τον Πρόεδρο της τοπικής Κοινότητας Γαβαλούς κ. Ανδρέα Γούλα.

Τιμήθηκε με ειδική πλακέτα από τον κ. Ζαρκαβέλη Χρήστο και τον Διευθυντή του σχολείου κ. Δανιά Βασίλειο η Ιερά μονή Κατερινούς που παραχώρησε το κτήμα (1924) για να κτιστεί το σχολείο .

Παρών στις εκδηλώσεις ήταν ο κ. Νάκος Κωνσταντίνος, πρώην Σχολικός Σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου μας, ο οποίος και τιμήθηκε για την προσφορά του στην εκπαίδευση.

Επίσης μας τίμησε με την παρουσία της η συνταξιούχος εκπαιδευτικός και μέλλος του τοπικού παραρτήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Ειρήνη Τριανταφύλλου- Παπαγεωργίου.

Δείτε φωτογραφίες: