Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου: Μια ξεχωριστή εμπειρία για τους μαθητές η επίσκεψη στην ΕΨΥΠΕΑ

Μια ξεχωριστή εμπειρία έζησαν οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου από το Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου, όταν επισκέφθηκαν την ΕΨΥΠΕΑ την Εταιρία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας

Με ιδιαίτερη χαρά η Εταιρία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας (ΕΨΥΠΕΑ) υποδέχθηκε, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β’ Τάξης του Γυμνασίου Ευηνοχωρίου, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης γνωριμίας με το έργο και τις υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας για Παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη λειτουργία και τον σκοπό του Κέντρου Ημέρας για Παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές, μέσα από μια αναλυτική παρουσίαση από τον Διοικητικό Υπεύθυνο της ΕΨΥΠΕΑ κο. Γεράσιμο Τουλιάτο, ο οποίος ανέδειξε τον ρόλο του φορέα στην υποστήριξη παιδιών και οικογενειών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και άλλες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Στη συνέχεια, η Παιδοψυχίατρος και Επιστημονική Υπεύθυνη της ΕΨΥΠΕΑ Δρ. Κατερίνα Καραϊβάζογλου ανέλυσε βασικά στοιχεία για τον αυτισμό και τις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σπουδαιότητα της πρώιμης παρέμβασης για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, της αυτονομίας και της ποιότητας ζωής του παιδιού και της οικογένειας του.

Η επίσκεψη αυτή αποτέλεσε μια ξεχωριστή ευκαιρία ενημέρωσης γύρω από σημασία της αποδοχής και της ισότιμης συμμετοχής όλων των παιδιών στην κοινωνία. Ιδιαίτερα σημαντική στιγμή της επίσκεψης αποτέλεσε η ενεργή συμμετοχή των μαθητών, οι οποίοι με ωριμότητα και ενδιαφέρον έθεσαν ερωτήματα, εξέφρασαν απορίες και προβληματισμούς και αναζήτησαν τρόπους με τους οποίους μια κοινωνία μπορεί να γίνει πραγματικά ανοιχτή και δίκαιη για όλους. Η στάση τους ανέδειξε όχι μόνο διάθεση μάθησης, αλλά και βαθιά ευαισθησία απέναντι στη διαφορετικότητα.

Η εμπειρία αυτή λειτούργησε ως αφορμή για μία ουσιαστική συζήτηση γύρω από το δικαίωμα κάθε παιδιού να είναι αποδεκτό, να στηρίζεται και να συμμετέχει ισότιμα, υπενθυμίζοντας ότι η συμπερίληψη δεν αποτελεί απλώς εκπαιδευτική πρακτική, αλλά θεμελιώδη αξία μιας κοινωνίας που σέβεται και αγκαλιάζει την ανθρώπινη ποικιλομορφία. Μέσα από τέτοιες δράσεις, καλλιεργείται μια νέα γενιά πολιτών που μαθαίνει να αναγνωρίζει και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα όλων, χωρίς αποκλεισμούς. Η Εταιρία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας (ΕΨΥΠΕΑ) εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς την κα Βασιλική Κούστα για την πρωτοβουλία και τον συντονισμό της εκπαιδευτικής επίσκεψης, στο πλαίσιο του μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» για τον μήνα Νοέμβριο 2025, με θεματική «Ψυχική Υγεία – Αυτισμός». Επίσης ευχαριστίες απευθύνονται στη Διευθύντρια του Γυμνασίου Ευηνοχωρίου, κα Αλεξάνδρα Βλαχοπούλου, καθώς και στη συνοδό νοσηλεύτρια κα Μαρία Ντόβα, για τη στήριξη και τη συμβολή τους στην υλοποίηση της επίσκεψης.

Τέλος, ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β’ Γυμνασίου για την παρουσία τους, το ουσιαστικό ενδιαφέρον και την ευαισθησία που επέδειξαν. Η ΕΨΥΠΕΑ δεσμεύεται να συνεχίσει να προσφέρει ευκαιρίες ενημέρωσης, βιωματικής μάθησης και αλληλεπίδρασης, συμβάλλοντας στην προώθηση μιας κοινωνίας ισότητας, σεβασμού και συμπερίληψης.

Το Δ.Σ. της ΕΨΥΠΕΑ