Γρηγόρης Θεοδωράκης: Οργισμένη αντίδραση εναντίων Γεωργιάδη και κυβέρνησης για τον κίνδυνο υποβάθμισης για το Νοσοκομείο Μεσολογγίου

Σοβαρό κίνδυνο υποβάθμισης του Νοσοκομείου Μεσολογγίου βλέπει ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, με αφορμή πληροφορίες που αφορούν τους νέους οργανισμούς των νοσοκομείων.

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, προβλέπεται ότι σε περιπτώσεις νοσοκομείων όπως του Αγρινίου και του Μεσολογγίου θα δημιουργηθεί ενιαίος οργανισμός, με αποτέλεσμα να λειτουργεί μόνο μία υπηρεσία ανά κατηγορία (διοικητική, ιατρική, νοσηλευτική, τεχνική).

«Αν υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο, το Νοσοκομείο Μεσολογγίου οδηγείται σε πλήρη υποβάθμιση», τονίζει ο κ. Θεοδωράκης, επισημαίνοντας πως ούτε το Νοσοκομείο Αγρινίου θα ωφεληθεί, καθώς ήδη είναι υποστελεχωμένο και θα αναγκαστεί να επωμιστεί μεγαλύτερο βάρος.

Παράλληλα, εξαπολύει δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, κάνοντας λόγο για «προσπάθεια διάλυσης της δημόσιας υγείας προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων».

Ο κ. Θεοδωράκης υπενθυμίζει τη μαζική κινητοποίηση της κοινωνίας του Μεσολογγίου το προηγούμενο διάστημα και καλεί εκ νέου τους πολίτες να αντιδράσουν δυναμικά, προκειμένου – όπως λέει – «να χαλάσουν τα σχέδια όσων παίζουν παιχνίδια με την υγεία και την αξιοπρέπεια των πολιτών της Αιτωλοακαρνανίας».