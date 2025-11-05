Γρηγόρης Θεοδωράκης: «ΕΛΤΑ – Να σταματήσουν το όργιο της σπατάλης και μετά να μιλήσουν για εξορθολογισμό»

«ΕΛΤΑ: Να σταματήσουν το όργιο της σπατάλης και μετά να μιλήσουν για εξορθολογισμό», φέρει τον τίτλο άρθρο του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και πολιτευτή Αιτωλοακαρνανίας, Γρηγόρη Θεοδωράκη , όπου κάνει λόγο για μια «ειλημμένη και σχεδιασμένη απόφαση πλήρους απαξίωσης και διάλυσης του Οργανισμού».

Γράφει ο Γρηγόρης Θεοδωράκης*

Μερικά μόνο στοιχεία από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας:

Το ελληνικό Δημόσιο, πριν από 5 χρόνια, προχώρησε σε ένεση ρευστότητας ύψους 250 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο συνολικού σχεδίου αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ. Τα 120 εκατομμύρια πήγαν σε εθελούσιες αποχωρήσεις.

Τον Μάιο του 2022 τα ΕΛΤΑ υπέγραψαν σύμβαση με συμβουλευτική εταιρεία ύψους 5 εκατ. ευρώ, προκειμένου να παράσχει τεχνογνωσία και συμβουλευτική υποστήριξη στον “επιχειρησιακό μετασχηματισμό” του ομίλου.

Από το 2023, ο Οργανισμός έχει υπογράψει 97 συμβάσεις διαφορετικού έργου ύψους 14,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάμεσά τους, αρκετές για την υλοποίηση του επιχειρησιακού μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ.

Το 2022 έγινε γνωστό, ότι ο τότε Βουλευτής της ΝΔ Ανδρέας Πάτσης, είχε λάβει 821.877 ευρώ με απευθείας αναθέσεις από τα ΕΛΤΑ για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών.

Με πρόσφατη απόφαση, έγινε μεταφορά των κεντρικών γραφείων σε νέο κτίριο με μηνιαίο μίσθωμα περίπου 150 χιλιάδες ευρώ.

Το 2024 δόθηκαν 481 χιλιάδες ευρώ για μισθούς στελεχών έναντι 366 χιλιάδων ευρώ το 2023 (αύξηση 115 χιλιάδων ευρώ).

Τα ερωτήματα εύλογα:

Τι έγινε το περίφημο σχέδιο αναδιάρθρωσης;

Τα 120 εκατομμύρια (από τα 250 που δόθηκαν) πήγαν σε εθελούσιες αποχωρήσεις Πώς αξιοποιήθηκαν τα υπόλοιπα 130 εκατομμύρια της κρατικής «ενίσχυσης»;

Πώς αξιοποιήθηκαν τα παραδοτέα των συμβάσεων που υπογράφηκαν για μτον επιχειρησιακό μετασχηματισμό του Οργανισμού;

Είναι φυσιολογικό ένας Οργανισμός που υποτίθεται καταρρέει, να μετακινείται σε νέα πανάκριβα κτίρια και να αναθέτει διαρκώς συμβάσεις εκατομμυρίων;

Υπήρξε κάποια προσπάθεια, υπηρεσίες του Οργανισμού που στεγάζονται σε νοικιασμένα κτίρια, να μεταφερθούν σε ιδιόκτητα του Δημοσίου ή των Δήμων ή να συστεγαστούν με άλλες υπηρεσίες;

Γενικότερα, ποια προσπάθεια έγινε για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας , πριν φτάσουμε στο σημείο να κλείσουμε 204 καταστήματα δημιουργώντας τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα ιδίως στην ελληνική περιφέρεια;

Οι απαντήσεις είναι προφανείς και το συμπέρασμα προκύπτει αβίαστα. Ναι, τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα. Ναι, ήταν αναγκαία μια σοβαρή προσπάθεια εξορθολογισμού. Όμως εδώ δεν πρόκειται γι΄ αυτό. Εδώ μιλάμε για ειλημμένη και σχεδιασμένη απόφαση πλήρους απαξίωσης και διάλυσης του Οργανισμού.