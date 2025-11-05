Γρηγόρης Θεοδωράκης: «ΕΛΤΑ – Να σταματήσουν το όργιο της σπατάλης και μετά να μιλήσουν για εξορθολογισμό»

32
«ΕΛΤΑ: Να σταματήσουν το όργιο της σπατάλης και μετά να μιλήσουν για εξορθολογισμό», φέρει τον τίτλο άρθρο του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και πολιτευτή Αιτωλοακαρνανίας, Γρηγόρη Θεοδωράκη , όπου κάνει λόγο για μια «ειλημμένη και σχεδιασμένη απόφαση πλήρους απαξίωσης και διάλυσης του Οργανισμού».
Γράφει ο Γρηγόρης Θεοδωράκης*
Μερικά μόνο στοιχεία από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας:
- Το ελληνικό Δημόσιο, πριν από 5 χρόνια, προχώρησε σε ένεση ρευστότητας ύψους 250 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο συνολικού σχεδίου αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ. Τα 120 εκατομμύρια πήγαν σε εθελούσιες αποχωρήσεις.
- Τον Μάιο του 2022 τα ΕΛΤΑ υπέγραψαν σύμβαση με συμβουλευτική εταιρεία ύψους 5 εκατ. ευρώ, προκειμένου να παράσχει τεχνογνωσία και συμβουλευτική υποστήριξη στον “επιχειρησιακό μετασχηματισμό” του ομίλου.
- Από το 2023, ο Οργανισμός έχει υπογράψει 97 συμβάσεις διαφορετικού έργου ύψους 14,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάμεσά τους, αρκετές για την υλοποίηση του επιχειρησιακού μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ.
- Το 2022 έγινε γνωστό, ότι ο τότε Βουλευτής της ΝΔ Ανδρέας Πάτσης, είχε λάβει 821.877 ευρώ με απευθείας αναθέσεις από τα ΕΛΤΑ για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών.
- Με πρόσφατη απόφαση, έγινε μεταφορά των κεντρικών γραφείων σε νέο κτίριο με μηνιαίο μίσθωμα περίπου 150 χιλιάδες ευρώ.
- Το 2024 δόθηκαν 481 χιλιάδες ευρώ για μισθούς στελεχών έναντι 366 χιλιάδων ευρώ το 2023 (αύξηση 115 χιλιάδων ευρώ).
Τα ερωτήματα εύλογα:
- Τι έγινε το περίφημο σχέδιο αναδιάρθρωσης;
- Τα 120 εκατομμύρια (από τα 250 που δόθηκαν) πήγαν σε εθελούσιες αποχωρήσεις Πώς αξιοποιήθηκαν τα υπόλοιπα 130 εκατομμύρια της κρατικής «ενίσχυσης»;
- Πώς αξιοποιήθηκαν τα παραδοτέα των συμβάσεων που υπογράφηκαν για μτον επιχειρησιακό μετασχηματισμό του Οργανισμού;
- Είναι φυσιολογικό ένας Οργανισμός που υποτίθεται καταρρέει, να μετακινείται σε νέα πανάκριβα κτίρια και να αναθέτει διαρκώς συμβάσεις εκατομμυρίων;
- Υπήρξε κάποια προσπάθεια, υπηρεσίες του Οργανισμού που στεγάζονται σε νοικιασμένα κτίρια, να μεταφερθούν σε ιδιόκτητα του Δημοσίου ή των Δήμων ή να συστεγαστούν με άλλες υπηρεσίες;
- Γενικότερα, ποια προσπάθεια έγινε για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας , πριν φτάσουμε στο σημείο να κλείσουμε 204 καταστήματα δημιουργώντας τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα ιδίως στην ελληνική περιφέρεια;
Οι απαντήσεις είναι προφανείς και το συμπέρασμα προκύπτει αβίαστα. Ναι, τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα. Ναι, ήταν αναγκαία μια σοβαρή προσπάθεια εξορθολογισμού. Όμως εδώ δεν πρόκειται γι΄ αυτό. Εδώ μιλάμε για ειλημμένη και σχεδιασμένη απόφαση πλήρους απαξίωσης και διάλυσης του Οργανισμού.