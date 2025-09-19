Γρηγόρης Σταθέλος: «Έσβησε» ο «Μπιμπελός» της ΑΕ Μεσολογγίου - Πένθος για την ξαφνική απώλεια

Απέραντη θλίψη σκόρπισε στην ΑΕ Μεσολογγίου, καθώς έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή ο Γρηγόρης Σταθέλος, ένας υπέροχος άνθρωπος με πλούσια καρδιά και ιδιαίτερο χιούμορ.

Ο Γρηγόρης Σταθέλος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου και η Α.Ε.Μ. πενθεί για την ξαφνική απώλειά του.

Σε σχετική ανάρτησή της Αθλητικής Ένωσης Μεσολογγίου αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Η οικογένεια της ΑΕ Μεσολογγίου είναι από εχθές το βράδυ φτωχότερη, καθώς θρηνεί για την απώλεια ενός υπέροχου ανθρώπου, που κόσμησε με την παρουσία του τα γήπεδα της Αιτωλοακαρνανίας, του Γρηγόρη Σταθέλου.

Ένας άνθρωπος καλοσυνάτος, με πλούσια καρδιά και ιδιαίτερο χιούμορ, αγαπητός από όλους στην τοπική μας κοινωνία. Ο γνωστός μας "Μπιμπελός" χαιρέτησε απότομα τα εγκόσμια και ταξίδεψε σ΄ άλλες γειτονιές. Θα μας λείψουν οι φιλοσοφικές του αναζητήσεις, οι παράξενες κοσμοθεωρίες του, οι περίπλοκες συζητήσεις, οι γκριμάτσες του. Αθλητής στίβου στα νιάτα του στους δρόμους αντοχής, συνέχισε την αθλητική του καριέρα στα τοπικά ποδοσφαιρικά γήπεδα, φορώντας για πολλά χρόνια τη φανέλα του Ευήνου.

Στο Ευηνοχώρι λατρεύτηκε για τον χαρακτήρα του και τη συμπεριφορά του εντός κι εκτός αγωνιστικών χώρων και αργότερα, στα μέσα της δεκαετίας του ΄70, πήρε μεταγραφή στην ιστορική ΑΕΜ, ακολουθώντας τα βήματα του μεγάλου του αδερφού Γιάννη Σταθέλου.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

Καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες Γρηγόρη...».