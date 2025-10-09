Γρηγόρης Καψάλης: Το Ζαγόρι και τα Ιωάννινα αποχαιρέτησαν τον δεξιοτέχνη του ηπειρώτικου κλαρίνου

Με οδύνη το Ζαγόρι και τα Ιωάννινα αποχαιρέτησαν τον Γρηγόρη Καψάλη, τον μεγάλο δεξιοτέχνη του ηπειρώτικου κλαρίνου.

Με ήχους παράδοσης, με μουσικές του Ζαγορίου, με τραγούδια που γέμιζαν τις πλατείες των χωριών, συγγενείς και φίλοι, άνθρωποι που δούλεψαν μαζί του, Ζαγορίσιοι και Γιαννιώτες, είπαν το τελευταίο αντίο στον Γρηγόρη Καψάλη.

Ο αποχαιρετισμός έγινε σε κλίμα συγκίνησης, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοπάνων.. Όλοι είχαν να πουν μόνο καλά λόγια για τον μπαρμπα Γρηγόρη, όπως τον αποκαλούσαν εδώ και χρόνια..

Ο τελευταίος των σπουδαίων Ηπειρωτών που έγραψαν ιστορία.. Που αφήνουν μια βαριά κληρονομιά στους νεότερους..

Οι ήχοι από το κλαρίνο του Γρηγόρη Καψάλη θα ηχούν για πάντα στο Ζαγόρι και την Ήπειρο συνοδεύοντας τις χαρές και τις λύπες στις επόμενες γενιές.

Πηγή: epiruspost.gr