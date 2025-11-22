Γρεβενίτι – Τρίστενο: Φθινόπωρο στο Ανατολικό Ζαγόρι

Το Γρεβενίτι που είναι χτισμένο σε υψόμετρο 980 μ. και απέχει από τα Γιάννενα 44 χλμ. , είναι ένα από τα βλαχοχώρια της περιοχής του Ζαγορίου και οι κάτοικοί του ασχολούνται από παλιά με την κτηνοτροφία και την υλοτομία.

Διαθέτει καταπληκτική θέα, πάρα πολύ πράσινο, αφού περιβάλλεται από δάση και άφθονα τρεχούμενα νερά. Μετά το χωριό, προς την κατεύθυνση της Βοβούσας, υπάρχει το ρέμα της Ζουρίκας, τα νερά του οποίου χρησιμοποιεί ιχθυοτροφείο που υπάρχει εκεί, για την εκτροφή πέστροφας.

Την περίοδο της Γερμανικής κατοχής, το Γρεβενίτι πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος. Το χωριό πυρπολήθηκε τρεις ή τέσσερις φορές από τους Γερμανούς και κατεστράφησαν πάρα πολλά σπίτια ενώ πολλοί ήταν οι κάτοικοι που εκτελέσθηκαν. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί και την απώλεια του παραδοσιακού χαρακτήρα από τα σπίτια του χωριού.

Το Τρίστενο είναι χωριό του νομού Ιωαννίνων, του δήμου Ζαγορίου.

Βρίσκεται στις ανατολικές πλαγιές της Τύμφης σε υψόμετρο 940 μέτρων.

Το 1943 πυρπολήθηκε από τους Γερμανούς. Το Τρίστενο Ανατολικού Ζαγορίου δεν είναι γνωστό πότε δημιουργήθηκε ως χωριό. Γραπτώς πρώτη φορά αναφέρεται σ’ ένα χρυσόβουλο το 1319.

