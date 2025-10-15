Γρεβενά: Επίθεση αγριογούρουνου σε κυνηγό, έκανε 60 ράμματα

Με 60 ράμματα κυρίως στην πλάτη του νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών κυνηγός, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από αγριογούρουνο την ώρα που βρισκόταν σε κυνήγι.

Το περιστατικό έγινε σε περιοχή της Δεσκάτης το απόγευμα της Κυριακής, όταν χωρίς να το αντιληφθεί ο κυνηγός δέχτηκε από πίσω επίθεση από αγριογούρουνο, το οποίο ήταν τραυματισμένο από άλλους κυνηγούς, σύμφωνα με το voria.gr.

Η παρέα του κυνηγού που ήταν κοντά τον βοήθησε να μεταβεί στο νοσοκομείο, για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

