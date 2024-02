Grammy 2024: Οι μεγάλοι νικητές και οι εκπλήξεις

Η Τέιλορ Σουίφλτ έγραψε ιστορία, η SZA έφερε δάκρυα και αγκαλιές στη σκηνή, ενώ η Fantasia ξεσήκωσε τον κόσμο στα 66α βραβεία Grammy, τα οποία απονεμήθηκαν χθες Κυριακή στο Λος Άντζελες.

Οι ψηφοφόροι της Recording Academy, του οργανισμού που βρίσκεται πίσω από τα Grammy, αναγνώρισαν μια σειρά από κορυφαίους καλλιτέχνες από τους οποίους ξεχώρισαν οι: Τέιλορ Σουίφτ που κέρδισε το άλμπουμ της χρονιάς συμπληρώνοντας τέσσερις νίκες σε αυτή την κατηγορία κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Μάιλι Σάιρους που κέρδισε το βραβείο για την ηχογράφηση της χρονιάς για το “Flowers”, η Μπίλλι Άιλις που κέρδισε το βραβείο για το τραγούδι της χρονιάς για το “What Was I Made For?” και η τραγουδίστρια/τραγουδοποιός της R&B Victoria Monét κέρδισε το βραβείο καλύτερου νέου καλλιτέχνη.

Ακολουθεί κατάλογος των κυριότερων βραβείων:

Άλμπουμ της χρονιάς:

Midnights, της Taylor Swift

Ηχογράφηση της χρονιάς:

Flowers, της Miley Cyrus

Τραγούδι της χρονιάς:

What Was I Made For?, σε ερμηνεία Μπίλλι Άιλις (για το σάουντρακ της ταινίας Barbie), βραβεύθηκαν οι δημιουργοί του Billie Eilish και Finneas O’Connell.

Αποκάλυψη της χρονιάς:

Victoria Monét

Καλύτερο άλμπουμ ραπ:

Michael, του Killer Mike

Καλύτερο άλμπουμ ροκ:

This is Why, των Paramore

Καλύτερο άλμπουμ ποπ:

Midnights, της Taylor Swift

Καλύτερο άλμπουμ μουσικής του κόσμου