Γραμματικού: Από τον Εσπερινό του Αγίου Φιλίππου στα εγκαίνια της αίθουσας χορού και πολιτιστικών εκδηλώσεων

Πλήθος κόσμου και επισήμων στην Γραμματικού Μακρυνείας, για τον Πανηγυρικό Εσπερινού του Αγίου Φιλίππου, καθώς και στα μεγαλοπρεπή εγκαίνια της αίθουσας χορού και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Το «παρών» στην εορταστική ακολουθία έδωσε και ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, ο οποίος παρέστη επίσης, στα εγκαίνια της αίθουσας χορού και πολιτιστικών εκδηλώσεων, που ανακαινίστηκε και παραχωρήθηκε από τον Δήμο Αγρινίου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γραμματικούς.

Σε σχετική ανακοίνωση ο κ. Παπαναστασίου αναφέρει:

«Τοπική Κοινότητα Γραμματικούς.

Παραμονή της εορτής του Αγίου Φιλίππου, συμμετείχαμε μαζί με πλήθος πιστών στην εσπερινή λειτουργία.

Ο βίος του Αγίου μας εμπνέει να γινόμαστε «άνθρωποι των ψυχών», να μοιραζόμαστε την πίστη και τις αξίες μας με τους συνανθρώπους μας.

Στη συνέχεια, είχα τη χαρά να παραβρεθώ στα εγκαίνια της αίθουσας χορού και πολιτιστικών εκδηλώσεων, που ανακαινίστηκε και παραχωρήθηκε από τον Δήμο Αγρινίου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γραμματικούς.

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στην κοινότητα Γραμματικούς».