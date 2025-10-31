Γρ. Θεοδωράκης για ΕΛΤΑ: «Στο τέλος, μόνο οι λύκοι θα μείνουν στην Αιτωλοακαρνανία»

«Κλείστε τα όλα. Στο τέλος, μόνο οι λύκοι θα μείνουν στην Αιτωλοακαρνανία», αναφέρει σε άρθρο του ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και πολιτευτής Αιτωλοακαρνανίας, Γρηγόρης Θεοδωράκης, με αφορμή το κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα.

Γράφει ο Γρηγόρης Θεοδωράκης*

Ο ξαφνικός «θάνατος» 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ δημιουργεί εκρηκτικό πρόβλημα σε όλη τη χώρα και ιδίως στην μονίμως χαμένη περιφέρεια. Όμως στην Αιτωλοκαρνανία πρόκειται για πρωτοφανή κατάσταση με το κλείσιμο 9 καταστημάτων σε Άγιο Βλάσιο, Αιτωλικό, Βόνιτσα, Γαβαλού, Θέρμο, Καινούργιο, Μύτικα, Νεοχώρι Μεσολογγίου και Φυτείες.

Μετά το κλείσιμο δεκάδων τραπεζικών καταστημάτων, την εγκατάλειψη των Νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου, την υποβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης, το κλείσιμο σχολείων, γενικότερα την υποβάθμιση δημόσιων υπηρεσιών, η περιοχή μας εξαφανίζεται και από τον ταχυδρομικό χάρτη. Χιλιάδες πολίτες, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, κάτοικοι ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών, είτε έχουν είτε δεν έχουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες αφήνονται χωρίς υπηρεσίες ταχυδρομείου και διανομής συντάξεων κι επιδομάτων.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος, τη μορφολογία, αλλά και την έλλειψη σύγχρονου οδικού δικτύου σε μεγάλο τμήμα του νομού. Σε μια εποχή που το δημογραφικό πρόβλημα αποκτά τρομακτικές διαστάσεις και ο πρωτογενής τομέας συνθλίβεται μεταξύ σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιάς, αντί η στήριξη της περιφέρειας να αποτελεί εθνική προτεραιότητα, αυτή οδηγείται σε ερήμωση μέσω της εγκατάλειψης κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών. Της εγκατάλειψης των ανθρώπων.

Ας καταλάβουν επιτέλους οι αρμόδιοι, ότι οι όποιες αποφάσεις δεν μπορεί να λαμβάνονται μόνο με επιχειρηματικά κριτήρια. Τα ταχυδρομεία αποτελούν πυλώνες κοινωνικής συνοχής, ειδικά στις δυσπρόσιτες περιοχές και τα νησιά. Καθήκον όλων μας, πέρα από πολιτικές ή κομματικές διαφορές, να αντισταθούμε στη διαρκή απαξίωση του τόπου μας. Διαφορετικά στα προσεχή χρόνια, στα χωριά της Αιτωλοκαρνανίας θα συναντάμε μόνο λύκους.