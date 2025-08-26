Γουριά Μεσολογγίου: Γιορτάζει το παρεκκλήσι του Αγίου Προδρόμου

Γιορτάζει το παρεκκλήσι του Αγίου Προδρόμου στη Γουριά Μεσολογγίου την Παρασκευή 29 Αυγούστου με τον Μέγα Εσπερινό την Πέμπτη 28 Αυγούστου

Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς Χριστιανούς ότι, την Παρασκευή 29η Αυγούστου 2025, Εορτή της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, εορτάζει το Ιερό του Παρεκκλήσιο στη Γουριά κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 8:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασία ςκαι θείου κηρύγματος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 7:00 π.μ.: Πανηγυρικός Όρθρος – Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος