Γουριά Μεσολογγίου: Ασφαλτοστρώσεις και φωτιστικά LED στις στοχευμένες παρεμβάσεις του Δήμου

Στοχευμένες παρεμβάσεις σχεδιάζει για τη Γουριά ο Δήμος Μεσολογγίου, με ασφαλτοστρώσεις και φωτιστiκά LED, ενισχύοντας την ασφάλεια και την μετακίνηση των κατοίκων στην περιοχή.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου συνεχίζει τις στοχευμένες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με νέα έργα στην τοπική κοινότητα Γουριάς, πιστή στις δεσμεύσεις της για ενίσχυση της περιφέρειας του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, υπέγραψε σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, τη σύμβαση για το έργο ασφαλτόστρωσης των δημοτικών οδών της περιοχής, παρουσία του εκπροσώπου της ανάδοχης εταιρείας. Με συνολικό προϋπολογισμό 100.000 ευρώ, το έργο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την οδική ασφάλεια, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των κατοίκων και την προσβασιμότητα στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, ξεκινά η αντικατάσταση του παλαιού δημοτικού φωτισμού της κοινότητας με νέα, σύγχρονα φωτιστικά τύπου LED. Η δράση αυτή, πέρα από την αναβάθμιση του φωτισμού, θα συμβάλει σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, προσφέροντας καλύτερο φωτισμό και ενισχύοντας την ασφάλεια για τους κατοίκους της περιοχής.