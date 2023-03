Ρίτα Γουίλσον: Tραγούδησε Σταμάτη Κόκοτα στη δεξίωση του Τζο Μπάιντεν για την 25η Μαρτίου

Δεξίωση στον Λευκό Οίκο για την αναγνώριση της Ημέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας παρέθεσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν και ο Τομ Χανκς με την Ρίτα Γουίλσον μαγνήτισαν πάνω τους όλα τα βλέμματα.

Ο Μπάιντεν μίλησε με τα θερμότερα λόγια για τη χώρα μας και στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι «ο κόσμος οφείλει μεγάλο χρέος στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της επαναστατικής ιδέας της δημοκρατίας — και ήταν επαναστατική εκείνη την εποχή — που συνεχίζει να αποδίδει για τους ανθρώπους μέχρι σήμερα».

Η στιγμή όμως που ξεχώρισε ήταν όταν η Ρίτα Γουίλσον, που μαζί με τον σύζυγό της έχουν την τιμητική ελληνική υπηκοότητα από το 2020, τραγούδησε το τραγούδι του Σταμάτη Κόκκοτα «Μια παρένθεση και μόνο», με τους παριστάμενους να την αποθεώνουν και να χτυπούν ρυθμικά παλαμάκια.

«Το μόνο πράγμα που αναρωτιέμαι είναι το γούστο σου για τους άντρες», είπε ο Μπάιντεν στην Γουίλσον στο τέλος της εμφάνισής της, κάνοντας χιούμορ και κάλεσε τον Χανκς να τους συνοδεύσει στη σκηνή.

«Δεν είμαι Έλληνας αλλά είχα την λογική να παντρευτώ μία Ελληνίδα», απάντησε ο ηθοποιός αστειευόμενος.

Σημειώνεται ότι η ετήσια δεξίωση για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας επέστρεψε στον Λευκό Οίκο έπειτα από τρία χρόνια απουσίας λόγω της πανδημίας του κοροναϊού.

Το 2020 είχε αναβληθεί, το 2021 είχε διοργανωθεί μια ψηφιακή εκδήλωση και το 2022 είχε μετατοπιστεί για τον Μάιο, με δεδομένο ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιούσε τότε επίσημη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον.

