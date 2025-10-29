«Γολγοθάς» για τους συνταξιούχους – Μέχρι τρία χρόνια η καθυστέρηση στα αναδρομικά

Με 2-3 χρόνια καθυστέρηση, λόγω της τεράστιας γραφειοκρατίας, πληρώνονται οι συνταξιούχοι τα αναδρομικά του 11μήνου από τον ΕΦΚΑ. Σε σύνολο 370.000 συνταξιούχων που έχουν προσφύγει εκτιμάται ότι μόνο 20.000 δικαιούχοι έχουν εισπράξει ποσά τα οποία κυμαίνονται από 2.500 έως 3.000 ευρώ συν τους τόκους 6%. Μάλιστα καταγράφονται περιπτώσεις όπου η αγωγή κατατέθηκε το 2017 και η απόφαση πληρωμής εκδόθηκε το φετινό καλοκαίρι.

Ετσι την καταβολή αναδρομικών έως 4.000 ευρώ για το 11μηνο μεταξύ 11 Ιουνίου 2015 και 12 Μαΐου 2016 εξακολουθεί να αναμένει ένα μικρό ποσοστό συνταξιούχων, λόγω γραφειοκρατικών καθυστερήσεων. Τα ποσά αυτά αφορούν κυρίως περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις καθώς και στα

δώρα, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ του 2020. Τα αναδρομικά δικαιούνται περίπου 370.000 συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και κερδίζουν στα Πρωτοδικεία, αφού ο ΕΦΚΑ δεν ασκεί εφέσεις. Εκτός διεκδικήσεων έμειναν οριστικά συνταξιούχοι που δεν κατέθεσαν προσφυγές.

Επισημαίνεται ότι τα αναδρομικά του 11μήνου καταβάλλονται με τόκο 6% και αφορούν μόνο τους 370.000 συνταξιούχους που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη αψηφώντας τις νουθεσίες των κυβερνητικών στελεχών που τους έλεγαν (π.χ. ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας) ότι δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούνται στα δικαστήρια. Ηρθε στη συνέχεια διάταξη νόμου επί υπουργίας Γιάννη Βρούτση που όρισε ότι μετά το 2020 χάνεται το δικαίωμα προσφυγής! Με τη γνωστή και καθοριστική απόφαση του ΑΕΔ μένουν εκτός διεκδικήσεων οριστικά συνταξιούχοι που δεν κατέθεσαν προσφυγές.

Το κόστος

Την ιδια ώρα άγνωστο παραμένει το πότε θα ληφθεί απόφαση για την καταβολή των αναδρομικών της Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ), με αγωγές πριν από το 2017, καθώς το συνολικό κόστος για το Δημόσιο είναι σημαντικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον ΕΦΚΑ και το υπουργείο Εργασίας δεν έχει γίνει ακόμα καμία συζήτηση για τον χρόνο και τον τρόπο (πιθανόν σε πολλές δόσεις) καταβολής των αναδρομικών. Υπενθυμίζεται ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε αντισυνταγματική την επιβολή Εισφοράς Αλληλεγγύης μόνο για τα έτη 2017-2018. Ετσι όλοι οι συνταξιούχοι, ακόμα και όσοι δεν έκαναν αγωγές, δικαιούνται επιστροφές, καθώς η αντισυνταγματικότητα αφορά όλους ανεξαιρέτως για το εν λόγω διάστημα.

Αντίθετα, οι νέοι συνταξιούχοι μετά τις 13 Μαΐου 2016 δεν έχουν δικαίωμα σε αναδρομικά, αφού οι περικοπές, μεταξύ αυτών και η ΕΑΣ, ενσωματώθηκαν στον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου, καθιστώντας τις κρατήσεις «νόμιμες».

Συνολικά, η αντισυνταγματικότητα της ΕΑΣ επηρεάζει περίπου 350.000 συνταξιούχους του Δημοσίου, με κόστος 420 εκατ. ευρώ μόνο για το συγκεκριμένο σκέλος.

Σε εκκρεμότητα

Σήμερα βρίσκονται σε εκκρεμότητα περίπου 8.000 αγωγές, κυρίως από ειδικά μισθολόγια (στρατιωτικοί, πανεπιστημιακοί, δικαστικοί). Την ίδια στιγμή, περίπου 400.000 συνταξιούχοι έχουν καταθέσει αγωγές για το σύνολο των αναδρομικών, ενώ άλλοι 800.000-900.000 δικαιούνται επιστροφές χωρίς να έχουν προσφύγει.

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν οι επιστροφές θα γίνουν εφάπαξ ή σε δόσεις. Η μέχρι τώρα πρακτική δείχνει προς τη λύση των δόσεων χωρίς κανείς να γνωρίζει πότε και πώς.

Παράλληλα τονίζεται ότι περίπου 35.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016, δικαιούνται αναδρομικά κυρίων συντάξεων, από τον νόμο Βρούτση (ν. 4670/2020), παρότι έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης τα οποία δεν έχουν λάβει. Δηλαδή, δεν έχει γίνει ο απαραίτητος επανυπολογισμός της σύνταξής τους και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει ούτε τα αυξημένα μηνιαία ποσά, ούτε τα αναλογούντα αναδρομικά. Οι νέες αυξήσεις ισχύουν από τον Οκτώβριο του 2019, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να λαμβάνουν και αναδρομικά. Σε πολλές περιπτώσεις τα ποσά κυμαίνονται από 3.000 έως 5.000 ευρώ για ασφαλισμένους με 35-36 χρόνια, ενώ για όσους έχουν 40 έτη και υψηλό συντάξιμο μισθό τα ποσά μπορεί να ξεπεράσουν τις 8.500 ευρώ.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όσοι συνταξιοδοτήθηκαν με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης θα έπρεπε να είχαν λάβει αυξήσεις βάσει των βελτιωμένων ποσοστών αναπλήρωσης του ν. 4670/2020.

