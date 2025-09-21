Γωγώ Μαστροκώστα: Η πρώτη ανάρτηση της Μεσολογγίτισσας στο Instagram μετά από μήνες

Η Γωγώ Μαστροκώστα έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, όπως και από τα social media, με τις αναρτήσεις της να είναι σπάνιες πλέον.

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, ωστόσο, έκανε την πρώτη της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μετά από πολλούς μήνες, γεγονός που ενθουσίασε τους ακόλουθούς της.

Δημοσίευσε ένα βίντεο στο προφίλ της κατά το οποίο έδειχνε το εστιατόριο που άνοιξαν πολύ πρόσφατα τα δύο αδέρφια της στο Μεσολόγγι, ώστε να το αναδείξει και να τους στηρίξει με τον τρόπο της.

«Το εστιατόριο του αδελφού μου και της αδελφής μου. Σας αγαπώ», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της.

