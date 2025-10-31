Στη σύλληψη του γνωστού σεφ μετά την έκδοση βουλεύματος για χρέη χιλιάδων ευρώ προς το Δημόσιο, προχώρησαν οι Αρχές.

Πασίγνωστος σεφ, με μακρόχρονη τηλεοπτική παρουσία και διεθνείς διακρίσεις, συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου από τις Αρχές, για χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία φαίνεται να υπερβαίνουν τα 350.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος σεφ διατηρούσε επί περίπου πέντε χρόνια επιχείρηση εμπορίας τροφίμων, με συνολικά έσοδα που εκτιμώνται μεταξύ 1,3 και 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, φέρεται να μην απέδωσε τον αναλογούντα ΦΠΑ για το διάστημα αυτό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σημαντικές οφειλές προς το κράτος.

Τα χρέη φέρονται να δημιουργήθηκαν την πενταετία του μνημονίου, ενώ για την υπόθεση αυτή είχε ήδη εκδοθεί βούλευμα και καταδικαστική απόφαση σε βάρος του. Παρά τις προσπάθειες του παρελθόντος να αποφύγει προσωρινά την εκτέλεση της ποινής, αυτή τη φορά ο χρόνος φαίνεται πως εξαντλήθηκε.

Ο γνωστός σεφ, που υπήρξε κριτής σε ριάλιτι υψηλής τηλεθέασης στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές του 2000, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την εκτέλεση της ποινής του. Αν δεν προχωρήσει άμεσα σε ρύθμιση των οικονομικών του εκκρεμοτήτων, αντιμετωπίζει ακόμη και το ενδεχόμενο φυλάκισης.

