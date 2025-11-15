Σάββατο, 15 Νοεμβρίου, 2025
Γνωστή δημοσιογράφος συνελήφθη σε έλεγχο αλκοτέστ – Απειλούσε τους αστυνομικούς

H γνωστή δημοσιογράφος ήταν με τον σύζυγό της, ο οποίος είχε καταναλώσει αλκοόλ, με την ίδια να αρχίζει να απειλεί τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια του ελέγχου

Επεισοδιακός ήταν ένας συνηθισμένος έλεγχος για αλκοτέστ στην Αττική Οδό τα ξημερώματα του Σαββάτου (15/11).

Οι αστυνομικοί έκανα σήμα σε αυτοκίνητο να σταματήσει λίγο πριν τις 3 το πρωί στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Το όχημα, το οποίο οδηγούσε ένας άνδρας με συνοδηγό γνωστή δημοσιογράφο, δεν σταμάτησε αλλά οι αστυνομικοί το ακινητοποίησαν στη συμβολή Κύμης και Κασταμονής.

Στον έλεγχο ο άντρας βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ και αυτό προκάλεσε την αντίδραση της γυναίκας, η οποία άρχισε να υβρίζει και να απειλεί τους αστυνομικούς. Έβγαλε μάλιστα το κινητό της και άρχισε να τραβάει βίντεο φωνάζοντας «Θα σας τελειώσω. Θα δείτε τι θα πάθετε».

Το ζευγάρι συνελήφθη, ο άντρας επειδή οδηγούσε μεθυσμένος και η γυναίκα για απειλή, εξύβριση και απείθεια.

Στον οδηγό επιβλήθηκε 700 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 90 μέρες.

newsbomb.gr

