Γλυπτά Παρθενώνα: Ο Μητσοτάκης έκανε ακόμα και τον Μόργκαν να αλλάξει γνώμη – «Ήρθε η ώρα να τα δώσουμε »

«Η συζήτηση σχετικά με το αν αυτοί οι ελληνικοί θησαυροί πρέπει να φύγουν ή να παραμείνουν, έχει διχάσει τη Βρετανία εδώ και δεκαετίες. Όσοι θέλουν να παραμείνουν στο Βρετανικό Μουσείο ανησυχούν ότι αυτό θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου. Λένε ότι χώρες σε όλο τον Κόσμο θα αρχίσουν να απαιτούν την επιστροφή των αποικιακών τους θησαυρών – αφήνοντας το Βρετανικό Μουσείο να μοιάζει με την τροπαιοθήκη της Τότεναμ» είπε με δόση ειρωνείας για τους λίγους τίτλους που έχει κατακτήσει η λονδρέζικη ποδοσφαιρική ομάδα.

Και συνέχισε, λέγοντας πως «έχω συμφωνήσει με αυτή την άποψη στο παρελθόν. Όμως, μερικές φορές κάποιος διατυπώνει μια άποψη τόσο πειστική που κάνει ακόμη και ανθρώπους σαν εμένα να αλλάξουν γνώμη. Αυτό έγινε με το επιχείρημα του Έλληνα πρωθυπουργού (για τον πίνακα της Μόνα Λίζα). Η Ελλάδα έχτισε ένα θεαματικό μουσείο για να αναδείξει τα μάρμαρα του Παρθενώνα, όπως τα αποκαλεί, αλλά υπάρχει ένα κραυγαλέο κενό εκεί όπου πραγματικά θα έπρεπε να βρίσκονται τα Γλυπτά που εκτίθενται στο Λονδίνο. Τα έφερε στη Βρετανία ο λόρδος Έλγιν, ο οποίος πλήρωσε μια περιουσία για να τα βγάλει και αργότερα τα πούλησε στην κυβέρνηση. Ισχυριζόταν πάντα ότι είχε την άδεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία ήλεγχε την Αθήνα εκείνη την εποχή».

Το Βρετανικό Μουσείο μπορεί να κατέχει τα Μάρμαρα και να τα δανείζει στην Ελλάδα, όπως κάνει με πολλές χιλιάδες άλλα αντικείμενα κάθε χρόνο. Η Βρετανία ανέκαθεν έλεγε ότι αυτοί οι θησαυροί πρέπει να παραμείνουν εδώ, όπου είναι ασφαλείς- ένα επιχείρημα που έχει γίνει πολύ λιγότερο ισχυρό από τότε που το μουσείο παραδέχτηκε ότι έχουν κλαπεί περισσότεροι από 2.000 θησαυρούς αξίας πολλών εκατομμυρίων λιρών. Τώρα το θέμα εξελίσσεται σε διπλωματική διαμάχη, αφού ο πρωθυπουργός ακύρωσε την τελευταία στιγμή μια συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του. Αυτό φάνηκε σαν μια μάλλον ασήμαντη προσπάθεια να ικανοποιήσει την εκλογική βάση του, και δεν είναι καλή εικόνα για τη Βρετανία» συνέχισε, ασκώντας κριτική στην απόφαση του Σούνακ να ακυρώσει τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Και ολοκλήρωσε με μια φράση, όπου, ισορροπώντας μεταξύ σοβαρού και αστείου, είπε: «Η Ελλάδα είναι σύμμαχος. Ένας φίλος. Μας έδωσαν τη φέτα, το ελαιόλαδο και τον Σταύρο Φλάτλεϊ. Ήρθε η ώρα να τους δώσουμε τα Γλυπτά μας σε αντάλλαγμα».

“If I told you [to] cut the Mona Lisa in half… do you think your viewers would appreciate the beauty of the painting?”

Greek PM Kyriakos Mitsotakis says returning the Elgin Marbles to Greece is about “reunification” not “ownership”

