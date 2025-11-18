Γλυκερία για συναυλία στο Ισραήλ: Δεν με στήριξαν από τον χώρο μου, υπάρχει ζήλια

Αναφορικά με τις αντιδράσεις και τα σχόλια που δέχτηκε μετά την απόφασή της να δώσει συναυλία στο Ισραήλ μίλησε η Γλυκερία.

Η τραγουδίστρια εξήγησε πως περίμενε άνθρωποι του χώρου να τη στηρίξουν, ωστόσο τόνισε πως δεν είναι το ζητούμενό της.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», η τραγουδίστρια σημείωσε πως έχει συγχωρήσει τους πάντες και δεν κρατάει κακία σε κανέναν. «Έχω συγχωρήσει τους πάντες επειδή μπορώ και κατανοώ ακόμα και τους περίεργους ανθρώπους. Αν συναντήσω κάποιον που είπε όσα είπε, θα τον χαιρετήσω, δεν έχω πρόβλημα με το να βγαίνεις δημόσια και να το λες. Η κακή πρόθεση είναι το θέμα. Νομίζω ότι στο βάθος υπάρχει και ζήλια, νομίζω», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως ακόμα και οι άνθρωποι από τον χώρο της δεν τη στήριξαν, πράγμα που δεν το περίμενε. Σημείωσε βέβαια, πως δεν την ενδιαφέρει αυτό, καθώς δεν θέλει να βαραίνει τον εαυτό της με αντιπαλότητες.

«Μπήκαμε τώρα σε ένα θέμα που έχει τελειώσει, έχει ξεπεραστεί. Υπήρξε ένα θέμα, αν και δεν το χρειαζόμουν, από τον χώρο μου δεν με στήριξαν. Κι ούτε κι αυτό με ενδιαφέρει. Δεν ένιωσα πικρία. Γιατί να βαραίνω με αντιπαλότητες τον εαυτό μου; Όταν εξετάσω αυτό που έχω εγώ μέσα μου και αυτό που πρεσβεύω με τη φωνή μου, με τα τραγούδια μου, γιατί να πάρω τα αρνητικά; Παίρνω μόνο τα θετικά. Έχω πάντα καλή πρόσθεση. Από εκεί ξεκινάνε όλα», σημείωσε.

Τέλος, πρόσθεσε: «Έχει τελειώσει η ιστορία. Συγχωρεμένοι όλοι. Δέχονται δεν το δέχονται, πιο πολλοί δεν το δέχονται, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας».

Πηγή: protothema.gr