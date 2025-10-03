Γλυκά Νερά: Νέο αποκαλυπτικό βίντεο λίγο μετά τη δολοφονία της Καρολάιν - Τέσσερα χρόνια μετά

Βίντεο ντοκουμέντο, τέσσερα χρόνια μετά το φρικτό έγκλημα, στα Γλυκά Νερά, βλέπει το φως της δημοσιότητας, με θύμα την Καρολάιν Κράουτς και δράστη τον σύζυγο της, αποκαλύπτει τον πώς είχε «στήσει» το σκηνικό ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος προκειμένου να φανεί ότι διαπράχθηκε ληστεία από άγνωστους δράστες.

Σύμφωνα με το MEGA, βίντεο μέσα από την πολυτελή μεζονέτα δείχνει το σκηνικό που έστησε ο πιλότος για να κάνει να φανεί η δολοφονία που διέπραξε ως ληστεία. Το βίντεο τράβηξαν οι αστυνομικοί όταν απάντησαν στην κλήση του Αναγνωστόπουλου για δήθεν ληστεία και τα όσα εμφανίζονται είναι πραγματικά αδιανόητα.

Στο βίντεο φαίνεται και ο σκύλος της Καρολάιν, τον οποίο κρέμασε ο Αναγνωστόπουλος από τα κάγκελα της εσωτερικής σκάλας.

Μάλιστα, το πρώτο στοιχείο που «πρόδωσε» τον δολοφόνο είναι το κουτί από την «Monopoly», μέσα στο οποίο βρίσκονταν τα «χρήματα» που πήραν οι δήθεν δράστες, και ήταν προσεκτικά πεταμένο στο πάτωμα.

Πατέρας Καρολάιν: Τη σκότωσε για να μην τον καταγγείλει για εμπόριο ναρκωτικών

Από την πλευρά του ο πατέρας της Καρολάιν σχολιάζοντας την πρόθεση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου να ζητήσει αναίρεση της απόφασης του Εφετείου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι σκότωσε την κόρη του γιατί «επρόκειτο να τον καταγγείλει για την πρόθεση εμπορίου ναρκωτικών», ενώ μίλησε και για την εγγονή του.

«Δεν με νοιάζει και πολύ τι κάνει ο Αναγνωστόπουλος. Μπορεί να περάσει το υπόλοιπο της ποινή του στη φυλακή σκεπτόμενος τρόπους να ξεφύγει. Το αποτέλεσμα όμως θα είναι πάντα το ίδιο. Δεν θα βγει από τη φυλακή μέχρι να πλησιάζει τα 60 του.

«Δολοφόνησε την όμορφη κόρη μου ενώ κοιμόταν μόνο και μόνο επειδή επρόκειτο να τον καταγγείλει για την πρόθεσή του να κάνει εμπόριο ναρκωτικών».

Και συνέχισε μιλώντας στο MEGA για την εγγονή του:

«Η μικρή μου εγγονή τα πάει πολύ καλά. Από πέρσι πηγαίνει σε ένα καλό ιδιωτικό σχολείο και το απολαμβάνει πολύ. Το χλωμό δέρμα της δεν σχολιάζεται στο σχολείο επειδή υπάρχουν πολλοί ξένοι εκεί. Ωστόσο, όταν κυκλοφορεί στο δρόμο όλοι την κοιτάζουν επειδή είναι ψηλή, λεπτή και έχει ανοιχτόχρωμα καστανά μαλλιά. Είναι πολύ όμορφη και την αγαπώ πολύ. Όσο για τον Αναγνωστόπουλο είναι δικαίωμα κάθε καταδικασμένου εγκληματία στην Ελλάδα να υποβάλει αίτηση για αναθεώρηση της καταδίκης του από το Ανώτατο Δικαστήριο. Όχι της ποινής αλλά της ίδιας της καταδίκης. Πριν από αυτό όμως θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες στα κατώτερα δικαστήρια».

«Δεν θα ζητήσω αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν»

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος διέψευσε ότι θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης του Εφετείου για την δολοφονία της Καρολάιν που σόκαρε το πανελλήνιο το 2021.

Σε δήλωσή του στην εκπομπή «Αλήθειες με την Ζήνα» ο συζυγοκτόνος των Γλυκών Νερών ανέφερε ότι άλλαξε δικηγόρο καθώς πλέον δεν τον εκπροσωπεί ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης. Νέος δικηγόρος του είναι ο Νίκος Αναγνωστόπουλος.

Αναλυτικά η δήλωση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου:

«Με αφορμή τις πρόσφατες ανυπόστατες δηλώσεις του πρώην πληρεξούσιου δικηγόρου μου κ. Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδη, ο οποίος πλέον δεν με εκπροσωπεί, οι οποίες δηλώσεις έλαβαν χώρα στα πλαίσια εκπομπής τηλεοπτικού σταθμού πανελλαδικής εμβέλειας και μετέπειτα, αναπαράχθηκαν τόσο από τον ηλεκτρονικό, όσο και από τον έγγραφο Τύπο, περί υποτιθέμενης πρόθεσης προσφυγής μου στον Άρειο Πάγο αναγκάζομαι διά της παρούσης να ξεκαθαρίσω γραπτώς και κατηγορηματικώς ότι δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση.

Από τη στιγμή που εγώ ο ίδιος παραιτήθηκα από την περαιτέρω εκδίκαση της ασκηθείσας έφεσης, για λόγους ανωτέρας βίας οι οποίοι συνεχίζουν να υφίστανται, ήλπιζα πως πέραν των σαφών θέσεων που είχα εκφράσει περί αυτού ήταν και αυτονόητη η παραίτησή μου από το ενδεχόμενο ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως.

Παρά ταύτα μετά λύπης μου, διαπιστώνω ότι η ως άνω σαφής θέση μου δεν έγινε σεβαστή.

Επιπροσθέτως δηλώνω ότι ουδέποτε θα εκφραζόμουν αρνητικά για την οικογένεια της εκλιπούσας συζύγου μου και συγκεκριμένα σε σχέση με τον τρόπο διαχείρισης οποιουδήποτε ζητήματος αφορά την κόρη μου. Κατά συνέπεια διευκρινίζω ότι η όποια δημόσια τοποθέτηση του ως άνω δεν έχει τύχει της εγκρίσεως μου και ουδόλως απηχεί την βούληση και τις εν γένει προθέσεις μου».

Πηγή: cnn.gr