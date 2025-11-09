Γλυφάδα: Πέθανε η 70χρονη που είχε δεχθεί επίθεση με πέτρα από 38χρονο άστεγο

Έχασε τη μάχη με τη ζωή η 70χρονη γυναίκα που δέχθηκε άγρια επίθεση από 38χρονο άστεγο ενώ τάιζε αδέσποτα γατάκια στη Γλυφάδα.

Ήταν τέτοιο το μένος του 38χρονου άστεγου που την χτύπησε αρχικώς με μια πέτρα, την ώρα που εκείνη είχε γυρισμένη την πλάτη της, και εξακολουθούσε να την γρονθοκοπεί ακόμα και όταν εκείνη έχασε τις αισθήσεις της. Ο δράστης στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει, αφήνοντας την 70χρονη γυναίκα αιμόφυρτη στο σημείο.

Συνελήφθη λίγες ώρες μετά την επίθεση από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ έχει αποδράσει συνολικά 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας.

Την είχε απειλήσει και στο παρελθόν

«Η γυναίκα πήγαινε κάθε πρωί και τάιζε τα γατάκια της. Την είχε απειλήσει και νωρίτερα και της είχαμε πει να μην ξαναπάει εκεί. Αυτός κάπου εκεί στη γωνία καθόταν, κοιμόταν συνήθως, εμάς δεν μας πλησίαζε εκεί που κολυμπούσαμε, δεν είχαμε επαφή μαζί του», είχε πει στο Mega φίλη της 70χρονης.

Για το περιστατικό, που σημειώθηκε το πρωί της 24ης Οκτωβρίου στη 2η Μαρίνα Γλυφάδας, η φίλη της ηλικιωμένης αναφέρει ότι «ο άνδρας βγήκε από το σημείο εκεί και της λέει ‘σήκω φύγε’. Πάει να φύγει η κυρία, παίρνει μία πέτρα αυτός και την χτύπησε στο κεφάλι».

