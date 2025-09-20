Γλυφάδα: Γερανοφόρο όχημα κατέληξε μέσα σε καφετέρια

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/09) στη Γλυφάδα, όταν γερανοφόρο όχημα ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες –μέχρι στιγμής– συνθήκες και προσέκρουσε σε καφετέρια επί της οδού Φοίβης.

Από την ανατροπή του οχήματος δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας, όπως επίσης στο σημείο έσπευσε και συνεργείο για την απομάκρυνση του γερανού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φοίβης έχει διακοπεί προσωρινά και η Τροχαία διενεργεί την προανάκριση.

newsbomb.gr