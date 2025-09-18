Γλυφάδα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κάδο ανακύκλωσης

Γλυφάδα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κάδο ανακύκλωσης

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κάδο ανακύκλωσης στη Γλυφάδα τα ξημερώματα της Πέμπτης (18.9.2025).

Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου ο άνδρας εντοπίστηκε περίπου στις 03:15 τα ξημερώματα, στην Οδό Καραγιώργου και Διαδόχου Παύλου, στη Γλυφάδα, εντοπίστηκε ένας άντρας μέσα σε ένα κάδο ανακύκλωσης.

Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν.

Ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 αναφέρει πως ο άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ πρόκειται για Ρομά που μπήκε μέσα στον κάδο ανακύκλωσης ρούχων και εγκλωβίστηκε σε αυτόν.

newsit.gr

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Θανατηφόρα καραμπόλα 4 οχημάτων στη Βουλιαγμένης: Νεκρή μια 64χρονη, τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα

Θανατηφόρα καραμπόλα 4 οχημάτων στη Βουλιαγμένης: Νεκρή μια 64χρονη, τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα

Θανατηφόρα καραμπόλα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης με μια γυναίκα ηλικίας 64 ετών να χάνει τη ζωή της σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

18 Σεπ 2025

Ετικέτες: Γλυφαδα, κάδος ανακύκλωσης, νεκρός

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;