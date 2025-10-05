Γλέντησαν μέχρι πρωίας στη Γιορτή Κάστανου στον Άγιο Δημήτριο Ναυπακτίας

Γλέντησαν μέχρι πρωίας στη Γιορτή Κάστανου στον Άγιο Δημήτριο Ναυπακτίας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και το γλέντησαν μέχρι πρωίας στην καθιερωμένη Γιορτή Κάστανου στον Άγιο Δημήτριο Ορεινής Ναυπακτίας, μια εκδήλωση που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την περιοχή και συγκέντρωσε πλήθος επισκεπτών και φίλων της παράδοσης.

Τη διοργάνωση ανέλαβε ο Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ευηνολίμνης Αγίου Δημητρίου σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου, υπό την καθοδήγηση του προέδρου Γιάννη Κοτσιώτα, ο οποίος συνέχισε με μεράκι και συνέπεια το έργο του αείμνηστου δήμαρχου Πλατάνου Λεωνίδα Κωλέττα, ο οποίος υπήρξε από τους πρωτεργάτες της ιδέας αυτής που έχει πλέον γίνει θεσμός.

Το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με άφθονα κάστανα, κρασί, σουβλάκια, ζωντανή μουσική και παραδοσιακούς χορούς, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα γιορτής και κεφιού.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο ομότιμος καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής κ. Νίκος Εμμανουήλ, συνοδευόμενος από ομάδα φοιτητών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον φυσικό πλούτο και τις αγροτικές παραδόσεις της Ορεινής Ναυπακτίας.

Η φετινή Γιορτή Κάστανου απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η τοπική παράδοση, όταν συνδυάζεται με μεράκι και συλλογικότητα, μπορεί να κρατά ζωντανή την καρδιά της ορεινής Ναυπακτίας και να προβάλλει τα τοπικά προϊόντα και τον πολιτισμό της περιοχής.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Αγρίνιο: Τον γάμο δυο νέων ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός

Αγρίνιο: Τον γάμο δυο νέων ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Δαμασκηνός ευλόγησε με το Μυστήριο του Γάμου δύο νέους, τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την αγαπημένη του Όλγα Νίκα, που αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης ενώπιων Θεού και ανθρώπων, μυστήριο που τελέσθηκε σήμερα Σάββατο 4 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Αγρίνιου.

05 Οκτ 2025

Ετικέτες: Αγιος Δημητριος Ναυπακτιας, γιορτή κάστανου

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;