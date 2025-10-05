Γλέντησαν μέχρι πρωίας στη Γιορτή Κάστανου στον Άγιο Δημήτριο Ναυπακτίας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και το γλέντησαν μέχρι πρωίας στην καθιερωμένη Γιορτή Κάστανου στον Άγιο Δημήτριο Ορεινής Ναυπακτίας, μια εκδήλωση που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την περιοχή και συγκέντρωσε πλήθος επισκεπτών και φίλων της παράδοσης.

Τη διοργάνωση ανέλαβε ο Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ευηνολίμνης Αγίου Δημητρίου σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου, υπό την καθοδήγηση του προέδρου Γιάννη Κοτσιώτα, ο οποίος συνέχισε με μεράκι και συνέπεια το έργο του αείμνηστου δήμαρχου Πλατάνου Λεωνίδα Κωλέττα, ο οποίος υπήρξε από τους πρωτεργάτες της ιδέας αυτής που έχει πλέον γίνει θεσμός.

Το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με άφθονα κάστανα, κρασί, σουβλάκια, ζωντανή μουσική και παραδοσιακούς χορούς, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα γιορτής και κεφιού.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο ομότιμος καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής κ. Νίκος Εμμανουήλ, συνοδευόμενος από ομάδα φοιτητών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον φυσικό πλούτο και τις αγροτικές παραδόσεις της Ορεινής Ναυπακτίας.

Η φετινή Γιορτή Κάστανου απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η τοπική παράδοση, όταν συνδυάζεται με μεράκι και συλλογικότητα, μπορεί να κρατά ζωντανή την καρδιά της ορεινής Ναυπακτίας και να προβάλλει τα τοπικά προϊόντα και τον πολιτισμό της περιοχής.