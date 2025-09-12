Γλέντι υπό αστυνομική συνοδεία στη Δυτική Αχαΐα: 250 καλεσμένοι, δυνατή μουσική και σύλληψη

Γλέντι υπό αστυνομική συνοδεία σημειώθηκε στη Δυτική Αχαΐα με τη σύλληψη ενός άνδρα, που κάλεσε 250 καλεσμένους στο σπίτι του με δυνατή μουσική όλο το βράδυ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, μετά από καταγγελίες πολιτών, χθες το πρωί της Πέμπτης (11.9.25), σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών και της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι χθες τα ξημερώματα είχε διοργανώσει γλέντι στην οικία του, με την παρουσία 250 ατόμων περίπου, όπου αναπαρήγαγε μουσική σε υψηλή ένταση, από ζωντανή ορχήστρα, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.

Ο κατηγορούμενος δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών και αναπαρήγαγε τη μουσική σε υψηλή ένταση όλο το βράδυ, διαταράσσοντας συνεχόμενα την κοινή ησυχία των περιοίκων.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στην οικία του συλληφθέντα βρήκαν και κατέσχεσαν δυο μεγάλα ηχεία ως μέσα τέλεσης της διατάραξης της κοινής ησυχίας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

*Φωτογραφία αρχείο