Γλέντι Ειρήνης Μουρτζούκου με Θέμη Αδαμαντίδη στις φυλακές Κορυδαλλού – «Να ‘τος ο άρχοντας, ήρθε επιτέλους»

Το «έκαψε» η Ειρήνη Μουρτζούκου σε συναυλία του Θέμη Αδαμαντίδη που πραγματοποιήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, αποκαλώντας τον «άρχοντά μου», ενώ κάπνιζε και τραγουδούσε.

Χθες, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, στις φυλακές Κορυδαλλού πραγματοποιήθηκε μια μικρή συναυλία με τον Θέμη Αδαμαντίδη. Όπως σημειώθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» στο κοινό βρισκόταν και η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία διασκέδαζε με τις επιτυχίες του λαϊκού τραγουδιστή και έπινε μπίρες χωρίς αλκοόλ. Μάλιστα όπως σημειώθηκε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, η Ειρήνη Μουρτζούκου φέρεται να αποκαλούσε τον τραγουδιστή «άρχοντα που ήρθε επιτέλους» και κάπνιζε μανιωδώς.

«Πάλι κάμερες; Δεν γλυτώνω με τίποτα από αυτούς, ακόμα κι εδώ μέσα», είπε η Ειρήνη Μουρτζούκου όταν είδε τη δημοσιογράφο Χριστίνα Βουδούρη.

Οι δηλώσεις του Θέμη Αδαμαντίδη

«Έχω ξαναέρθει στο παρελθόν δύο φορές για να τραγουδήσω. Ελπίζω να το ευχαριστηθούν και να ακούσουν κάποια τραγούδια που αγαπάνε. Κάποιες από τις κρατούμενες που επεφύλασσαν εκπλήξεις και ζωγραφιές. Ευχάριστες στιγμές», δήλωσε ο Θέμης Αδαμαντίδης.

Πηγή: newsbeast.gr