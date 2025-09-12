Γκύζη: Στη φυλακή ο 59χρονος που πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 59χρονος που πυροβόλησε στου Γκύζη υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων.

Ο άνδρας κρίθηκε προφυλακιστέος για τον πυροβολισμό σε υπάλληλο της καθαριότητας στην περιοχή του Γκύζη που συνέβη τη Δευτέρα, 08.09.2025, καθώς οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα.

 

Το χρονικό

 

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας, στην οδό Παράσχου στην περιοχή του Γκύζη, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων.

 

Ο εργαζόμενος είχε μόλις αδειάσει κάδο και ανέβαινε στο απορριμματοφόρο, όταν ξαφνικά δέχθηκε απειλές από έναν 59χρονο άνδρα.

12 Σεπ 2025

