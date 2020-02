Γκρέτελ & Χάνσελ και Αρπακτικά Πτηνά από την Πέμπτη στο «Άνεσις»

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος « ΑΝΕΣΙΣ» από την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 θα προβάλει τις ταινίες :

Γκρέτελ & Χάνσελ – Gretel & Hansel

Πριν από πολύ καιρό, σε μια καταραμένη περιοχή, ένα νεαρό κορίτσι και ο μικρότερος αδερφός της αναγκάζονται από την οικογένειά τους να ψάξουν για φαγητό και δουλειά. Αν και ένας ευγενής κυνηγός τους βοηθάει, οι δυο τους περνούν τα όρια και χάνονται σε ένα βαθύ και σκοτεινό δάσος. Όταν ανακαλύπτουν τυχαία ένα πανέμορφο εξοχικό, στο οποίο μένει μόνο μια συμπαθής ηλικιωμένη ονόματι Χόλντα, η Γκρέτελ και ο Χάνσελ πιστεύουν πως βρήκαν ένα καταφύγιο. Όμως, τα αμέτρητα κεράσματα της γυναίκας σε μια περίοδο λιμού καθώς και οι παράξενες ψευδαισθήσεις του σπιτιού, δίνουν την υπόνοια πως τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται.

Σκηνοθεσία: Οζ Πέρκινς

Ηθοποιοί: Σοφία Λίλις, Άλις Κριτζ, Τζέσικα Ντε Γκόου,

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18

ΏΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ : 9:30 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Αρπακτικά Πτηνά και η Φαντασμαγορική Χειραφέτηση της Χάρλεϊ Κουίν

Birds Of Prey and The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn

Χωρισμένη πλέον από τον Τζόκερ, η Χάρλεϊ Κουίν μπαίνει στο στόχαστρο όλων των εγκληματιών της Γκόθαμ Σίτι και κυρίως του αδίστακτου γκάνγκστερ Ρόμαν Σαϊόνις.

Σκηνοθεσία :Κάθι Γιαν

με τους: Μάργκο Ρόμπι, Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Μαίρη Ελίζαμπεθ Γουίνστεντ

ΏΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ : 7:00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15

Οι ταινίες θα προβάλλονται καθημερινά

εκτός την βραδινή παράσταση των 9:30

που θα προβάλλεται η ταινία της κινηματογραφικής Λέσχης

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€

