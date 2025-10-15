Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Με εξευτέλισαν και με χτύπησαν Ισραηλινοί στρατιώτες όταν με συνέλαβαν»

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ κατηγορεί ισραηλινούς στρατιώτες για βασανιστήρια, σωματική επίθεση κατά τη σύλληψή σε σκάφος που προσέγγιζε τη Γάζα στις αρχές του μήνα.

Τούνμπεργκ: «Με χτύπησαν και με κλώτσησαν»

Επισημαίνεται ότι η Γκρέτα Τούνμπεργκ συμμετείχε στο «Global Sumud Flotilla», δηλαδή μια αποστολή που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, και συνελήφθη μαζί με άλλα μέλη του πληρώματος, ανάμεσά τους και η Γαλλίδα ευρωβουλεύτρια, Ρίμα Χασάν, όταν το σκάφος τους αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές Αρχές.

«Με χτύπησαν και με κλώτσησαν», δήλωσε στην Aftonbladet, προσθέτοντας ότι «οι στρατιώτες μού πέταξαν πάνω μου μια ισραηλινή σημαία για να με εξευτελίσουν». Η ίδια περιέγραψε πως οι στρατιώτες τής έσκισαν το καπέλο σε σχήμα βατράχου, το πέταξαν στο έδαφος και το ποδοπάτησαν ενώ – όπως είπε – «είχαν μια κρίση θυμού».

Η 21χρονη ακτιβίστρια ισχυρίζεται ότι της έβαλαν πλαστικές χειροπέδες, ενώ στρατιώτες έστησαν ουρά για να βγάλουν selfies μαζί της, την ώρα που έκοβαν τα πράγματά της με μαχαίρια. Σε μια ακόμη σοκαριστική αποκάλυψη, η Γκρέτα Τούνμπεργκ ανέφερε πως ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, εμφανίστηκε μπροστά στην ομάδα των ακτιβιστών και φώναξε: «Είστε τρομοκράτες! Θέλετε να σκοτώσετε Εβραιόπουλα!».

«Υπάρχουν πολλά που δεν θυμάμαι», πρόσθεσε η ίδια και τόνισε: «Γίνονταν όλα τόσο γρήγορα. Είσαι σε κατάσταση σοκ. Μας απειλούσαν ότι θα μας ρίξουν αέριο». Η Γκρέτα Τούνμπεργκ υποστήριξε ότι – κατά τη διάρκεια της κράτησής της – οι δεσμοφύλακες απειλούσαν επανειλημμένα να «ρίξουν αέριο» στα κελιά όπου κρατούνταν οι ακτιβιστές. Επίσης, η ίδια ανέφερε πως την απομόνωσαν σε δικό της κελί, το οποίο ήταν γεμάτο έντομα.

Ακόμα, η Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσε ότι χρειάστηκαν αρκετές ημέρες μέχρι να μπορέσουν οι Σουηδοί διπλωμάτες να συναντηθούν με τους κρατούμενους πολίτες τους στο Ισραήλ και ότι έδειξαν ελάχιστο ενδιαφέρον για την κακομεταχείριση που υπέστησαν. Η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ, σχολίασε στην «Aftonbladet» ότι οι ακτιβιστές «ανέλαβαν μεγάλο ρίσκο», συμμετέχοντας στην αποστολή της νηοπομπής.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ απελευθερώθηκε και απελάθηκε από το Ισραήλ έπειτα από πέντε ημέρες κράτησης, φτάνοντας στην Αθήνα. Όπως είπε, όταν της επέστρεψαν την τσάντα της, ήταν γεμάτη με προσβλητικά συνθήματα. «Είχαν γράψει πάνω της τη λέξη “πόρνη” και άλλες βρισιές», αποκάλυψε η ακτιβίστρια.

Η απάντηση του Ισραήλ

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δεν απάντησαν στα επανειλημμένα αιτήματα για σχολιασμό ενώ, κατά τη διάρκεια της κράτησής της, το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις κατηγορίες περί κακομεταχείρισης, χαρακτηρίζοντάς τις ως «προκλητικά ψέματα».

«Η Γκρέτα, επίσης, δεν υπέβαλε καμία καταγγελία στις ισραηλινές Αρχές για αυτές τις γελοίες και αβάσιμες κατηγορίες, επειδή απλώς δεν συνέβησαν», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ σε δήλωσή του στις 5 Οκτωβρίου.

