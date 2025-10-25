Γκάζι: Σφραγίζεται το κλαμπ που έχασε τη ζωή της η 16χρονη

Γκάζι: Σφραγίζεται το κλαμπ που έχασε τη ζωή της η 16χρονη
Στη σφράγιση του κλαμπ στο Γκάζι προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων με εντολή του Χάρη Δούκα, όπου έχασε τη ζωή της η άτυχη 16χρονη τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

 

«Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα», αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Δούκας.

Όπως προσθέτει, «για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη».

«Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα», καταλήγει ο δήμαρχος Αθηναίων.

Πηγή: cnn.gr

Ετικέτες: ανηλικη, ΓΚΑΖΙ, κλαμπ, ΣΦΡΑΓΙΣΗ

