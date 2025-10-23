Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης - Αναμονή για τις τοξικολογικές εξετάσεις

Από πνευμονική εμβολή επήλθε ο θάνατος της 16χρονης που «έσβησε» έξω από κλαμπ στο Γκάζι την περασμένη Κυριακή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Αυτό προέκυψε από την εξέταση του ιατροδικαστή στη σορό της ανήλικης.

Περισσότερες απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις, που θα δείξουν αν το κορίτσι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 16χρονη άφησε την τελευταία της πνοή εντείνονται, συλλέγοντας καταθέσεις από τις παρέες της ανήλικης, που ήταν μαζί της τη μοιραία νύχτα.

Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό, οι αρχές έχουν κατασχέσει από το κλαμπ πολλά μπουκάλια με ποτά, προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν ήταν καθαρά ή νοθευμένα.

Πηγή: cnn.gr