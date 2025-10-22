Γκάζι: Άλλες τρεις κλήσεις για μέθη και λιποθυμία στο ίδιο σημείο που βρέθηκε νεκρή η 16χρονη

Τρεις ακόμη νέους ανθρώπους που είχαν βρεθεί λιπόθυμοι από κατανάλωση αλκοόλ κλήθηκε να παραλάβει το ΕΚΑΒ το ίδιο βράδυ και στο ίδιο σημείο που βρέθηκε νεκρή η άτυχη 16χρονη, έξω από κλαμπ στο Γκάζι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την ΕΛΑΣ ενημέρωσε ο πατέρας του θύματος όταν πήγε στο Α.Τ. Ομόνοιας το επόμενο πρωί, ενώ το ΕΚΑΒ που είχε μεταφέρει χωρίς σφυγμό την ανήλικη κοπέλα στο νοσοκομείο δεν έδωσε ποτέ σήμα στις Αρχές.

Παράλληλα, ούτε το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος, ειδοποίησε την Αστυνομία αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος για την έρευνα και κυρίως για να μην χαθούν αποδεικτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ανήλικη διασκέδαζε σε νυχτερινό μαγαζί. Κάποια στιγμή γύρω στις 2 τα ξημερώματα βγήκε έξω από το κατάστημα, ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, δυστυχώς, όμως ήταν ήδη αργά, αφού είχε καταλήξει.

Λίγο αργότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ο πατέρας της 16χρονης πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας και προσκόμισε την αναγγελία θανάτου του κοριτσιού.

Στην κατάθεσή τους οι άλλοι τρεις ανήλικοι που ήταν στην παρέα του κοριτσιού, ανέφεραν πως κατανάλωσαν από δύο βότκες ο καθένας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες μάλιστα, το ΕΚΑΒ την ίδια νύχτα και από το ίδιο σημείο μετέφερε ακόμη τρία άτομα όλοι ενήλικοι, από το ίδιο σημείο στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» με συμπτώματα μέθης.

Η νεκροψία και οι τοξικολογικές

Η διερεύνηση του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ την προανάκριση διενεργεί το τμήμα Προστασίας Ανηλίκων.

Η αιτία θανάτου της 16χρονης αναμένεται να προσδιοριστεί μετά τη νεκροψία-νεκροτομή, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η λήψη τοξικολογικών δειγμάτων, ώστε να διαπιστωθεί εάν η ανήλικη είχε καταναλώσει κάποια ουσία, που οδήγησε στον αιφνίδιο θάνατό της.

Κατασχέθηκαν όλα τα ποτά του νυχτερινού κέντρου

Σύμφωνα με ρεπορτάζ τον ΑΝΤ1, οι Αρχές μετέβησαν στο νυχτερινό κέντρο, προχώρησαν στην κατάσχεση όλων των ποτών του καταστήματος, τα οποία έχουν σταλεί για αναλύσεις στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ.

Παράλληλα, ρεπορτάζ του MEGA ανέφερε ότι δεν υπήρχαν κάμερες στο μαγαζί και έτσι αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από τα γύρω καταστήματα.

Πηγή: cnn.gr