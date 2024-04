Γκάρι Κασπάροφ: Συνελήφθη στη Ρωσία με την κατηγορία του ξένου πράκτορα

Η Ρωσία συνέλαβε τον Γκάρι Κασπάροφ και τον κατηγόρησε ότι είναι ξένος πράκτορας, ενώ του απήγγειλε κατηγορίες και για τρομοκρατία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι υπεύθυνος για τις συλλήψεις πολλών αντιφρονούντων που αμφισβήτησαν την εξουσία του στη χώρα, μεταξύ των οποίων και ο γκραν μετρ του σκακιού.

Η Ρωσία συνέλαβε τον Γκάρι Κασπάροφ και τον κατηγόρησε ότι είναι ξένος πράκτορας, ενώ του απήγγειλε κατηγορίες και για τρομοκρατία.

Το δικαστήριο της πόλης Syktyvkar, της μεγαλύτερης πόλης στη βορειοδυτική περιοχή Κόμι της Ρωσίας, ανακοίνωσε ότι συνέλαβε ερήμην τον γκραν μετρ μαζί με τον πρώην μέλος του ρωσικού κοινοβουλίου Gennady Gudkov, τον Ivan Tyutrin συνιδρυτή του Φόρουμ Ελεύθερη Ρωσία - το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως "ανεπιθύμητη οργάνωση στη χώρα - καθώς και την πρώην περιβαλλοντική ακτιβίστρια Yevgenia Chirikova.

In absentia is definitely the best way I've ever been arrested! Good company, as well. I'm sure we're all equally honored that Putin's terror state is spending time on this that would otherwise go persecuting and murdering. https://t.co/uYlSwI9ss7

— Garry Kasparov (@Kasparov63) April 24, 2024