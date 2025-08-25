Γιώργος Παπαναστασίου για Γιώργο Βασιλόπουλο: «Ζωντανή η μνήμη του στους ήχους του κλαρίνου του»

Σε μια συγκινητική ανάρτηση ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου για το θάνατο του Γιώργου Βασιλόπουλου, σπουδαίου δεξιοτέχνη του κλαρίνου.

Ο μεγάλος Αγρινιώτης δεξιοτέχνης του κλαρίνου Γιώργος Βασιλόπουλος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 24 Αυγούστου, σε ηλικία 79 ετών.

Σε σχετική ανάρτηση ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον σπουδαίο δεξιοτέχνη του κλαρίνου Γιώργο Βασιλόπουλο. Γεννημένος στο Αγρίνιο και γαλουχημένος σε μουσική οικογένεια, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές της παραδοσιακής μας μουσικής. Η τέχνη του τίμησε την ιδιαίτερη πατρίδα του και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ελληνικό μουσικό πολιτισμό.