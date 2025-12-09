Γιορτινή συνταγή για παραδοσιακούς κουραμπιέδες με αμύγδαλο

Μια παραδοσιακή γιορτινή συνταγή για κουραμπιέδες με αμύγδαλο, τραγανούς εξωτερικά και βουτυρένιους στο εσωτερικό.

Αυτά τα γλυκίσματα που λιώνουν στο στόμα, αποτελούν ένα αυθεντικό κομμάτι της ελληνικής παράδοσης, αφού προσφέρονται σε κάθε στιγμή οικογενειακής χαράς.

Οι αφράτοι, αρωματικοί κουραμπιέδες, με τα καβουρδισμένα αμύγδαλα, είναι σύμβολο φιλοξενίας, αγάπης και φροντίδας.

Το μυστικό είναι να χτυπήσουμε το βούτυρο με το μίξερ, για αρκετή ώρα.

Κουραμπιέδες με αμύγδαλο

Υλικά:

250 γρ. βούτυρο αιγοπρόβειο στο βαζάκι (σε θερμοκρασία δωματίου)

100 γρ. ζάχαρη άχνη

1 αυγό

1 κουταλάκι βανίλια (ή βανιλίνη)

500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις + 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

150 γρ. αμύγδαλα (καβουρδισμένα στους 170°C για 6-8 λεπτά, χοντροσπασμένα, σε θερμοκρασία δωματίου)

1 πρέζα αλάτι

ζάχαρη άχνη (για πασπάλισμα)

Εκτέλεση:

Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη άχνη μέχρι να αφρατέψει και να γίνει κρεμώδες, αφράτο και θα πάρει όγκο. Μετά από αρκετή ώρα, προσθέτουμε το αυγό και τη βανίλια, συνεχίζοντας το χτύπημα. Σιγά-σιγά, προσθέτουμε το αλεύρι, το μπέικιν και την πρέζα αλάτι, ανακατεύοντας απαλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Καβουρδίζουμε τα αμύγδαλα σύμφωνα με τις οδηγίες, τα ψιλοκόβουμε και τα ανακατεύουμε ώστε να κατανεμηθούν ομοιόμορφα μέσα στη ζύμη. Πλάθουμε τους κουραμπιέδες στρογγυλούς ή μισοφέγγαρα και τους τοποθετούμε σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 20-25 λεπτά, μέχρι να χρυσίσουν ελαφρώς. Αφήνουμε τους κουραμπιέδες να κρυώσουν σε μια σχάρα και, όταν είναι χλιαροί, τους πασπαλίζουμε γενναιόδωρα με ζάχαρη άχνη, μέσα ένα βαθύ και μεγάλο μπωλ.

