Γιορτινές δράσεις από το ΕΝΕΓΥΛ και τη «Φλόγα» στο Αγρίνιο

Δράσεις με χριστουγεννιάτικο χρώμα πραγματοποιήθηκαν στο Αγρίνιο από το ΕΝΕΓΥΛ και τη «Φλόγα».

Σε ένα ζεστό και φωτεινό κλίμα, αντάξιο του πνεύματος των Χριστουγέννων, ο Δήμος Αγρινίου, σε συνεργασία με φορείς πολιτισμού, συλλόγους και σχολικές κοινότητες, πραγματοποιεί μια σειρά δράσεων με κεντρικό άξονα την προσφορά και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Mαρία Παπαγεωργίου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, παρευρέθηκε και συμμετείχε ενεργά εκφράζοντας την υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής σε δράσεις που ενισχύουν τον κοινωνικό ιστό και φέρνει τους πολίτες πιο κοντά.

Επισκέφθηκε το Χριστουγεννιάτικο Bazaar του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Αγρινίου, που η εκπαιδευτική κοινότητα σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Αγρινίου παρουσίασε χειροποίητες δημιουργίες τους, μεταφέροντας ένα μήνυμα, στήριξης, συμμετοχής και ανθρώπινης ζεστασιάς.

Η Μαρία Παπαγεωργίου αφού συνεχάρη τους υπευθύνους εκπαιδευτικούς για την δράση τους συνομίλησε μαζί τους και τόνισε την αξία της σχολικής κοινότητας ως πυλώνα ένταξης, ενδυνάμωσης και χαράς.

Στη συνέχεια η Αντιδήμαρχος επισκέφτηκε την Παλαιά Δημοτική Αγορά, όπου οι μαθητές του 8ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου στόλισαν το καθιερωμένο «Δέντρο της Φλόγας», μια δράση, που έχει ήδη εξελιχθεί σε θεσμό και γέμισε τον χώρο με χρώματα, παιδικά χαμόγελα και το ουσιαστικό μήνυμα της προσφοράς. Η Αντιδήμαρχος, υπογράμμισε ότι «η αγνότητα και ο ενθουσιασμός των παιδιών μάς θυμίζουν κάθε χρόνο τον πραγματικό λόγο των Χριστουγέννων: την ελπίδα, την αγάπη και την αλληλοστήριξη».