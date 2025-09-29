Γιορτή Τρύγου και Κρασιού στο Πετροχώρι Θέρμου – Πλούσιο το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Πλούσιο το πρόγραμμα της Γιορτής Τρύγου και Κρασιού στο Πετροχώρι Θέρμου, που διοργανώνει ο Σύλλογος Πετροχωριτών Τριχωνίδας, σε συνεργασία με τον Δήμο Θέρμου.

Σύλλογος Πετροχωριτών Τριχωνίδας , σε συνεργασία με τον Δήμο Θέρμου, διοργανώνει μια ξεχωριστή Γιορτή Τρύγου και Κρασιού το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, στο Πετροχώρι Θέρμου . Η εκδήλωση αναβιώνει παλιά έθιμα και παραδοσιακές διαδικασίες του τρύγου, προσφέροντας μια αυθεντική εμπειρία σε μικρούς και μεγάλους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

17:00 : Έναρξη με τρύγο στο αμπέλι, όπως γινόταν παλιότερα στα χωριά της περιοχής.

: Έναρξη με τρύγο στο αμπέλι, όπως γινόταν παλιότερα στα χωριά της περιοχής. 18:30: Παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών στο πατητήρι, στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου.

Στο σημείο θα πραγματοποιηθεί επίσης:

Στύψιμο στέμφυλων με τρóκολο

Παρασκευή πετιμεζιού

Μετά το τέλος των δραστηριοτήτων, η γιορτή θα συνεχιστεί στην πλατεία του χωριού με πλούσιο πρόγραμμα ψυχαγωγίας. Το χορευτικό συγκρότημα «Χοροστάσι Αγρινίου» θα παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ζωντανή μουσική.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν οι διοργανωτές: «Εμείς βάζουμε το κρασί κι εσείς την καλή διάθεση!»

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με τον Δήμο Θέρμου και αποτελεί μια ευκαιρία για όλους να τιμήσουν την παράδοση, να συναντηθούν με φίλους και να διασκεδάσουν σε ένα γνήσια ελληνικό, φθινοπωρινό γιορτινό σκηνικό.

Η αφίσα της εκδήλωσης: