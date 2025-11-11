Γιορτή για την εργοθεραπεία ως επιστήμη, τέχνη και πράξη στο Μεσολόγγι από τη ΣΑΕΚ

Η εκπαιδευτική – ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο “Ενδυναμώνοντας τη ζωή μέσα από τη δράση”, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας πραγματοποιήθηκε, στο Μέγαρο Χρυσόγελου στο Μεσολόγγι, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη δημιουργικότητα.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στις 7 Νοεμβρίου από τους σπουδαστές της ειδικότητας Βοηθός Εργοθεραπείας (Γ΄ εξ.) της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) Μεσολογγίου, σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας για Παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.Α., και αποτέλεσε μια γιορτή για την εργοθεραπεία ως επιστήμη, τέχνη και πράξη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εμπνευσμένες εισηγήσεις από επαγγελματίες του χώρου, οι οποίες ανέδειξαν τη σημασία της εργοθεραπείας στην ανάπτυξη του παιδιού, στην ενίσχυση της αυτονομίας και στην ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση του ατόμου κάθε ηλικίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο του Βοηθού Εργοθεραπείας ως επαγγελματία υγείας και στην εκπαιδευτική του πορεία.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Διευθυντής της Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου, Γιάννης Χατζής, Φυσικός, Δρ Βιοπληροφορικής, ο οποίος τόνισε τη σημασία της στήριξης των επαγγελμάτων υγείας και εξήρε το υψηλό επίπεδο κατάρτισης στην ειδικότητα Βοηθός Εργοθεραπείας. Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.Α., κ. Παναγιώτη Ζαβιτσανάκη, Ιατρό Καρδιολόγο.





Η κεντρική ομιλία με τίτλο “Ενδυναμώνοντας τη ζωή μέσα από τη δράση” παρουσιάστηκε από τον Βασίλειο Σκούρτη, Εργοθεραπευτή και εκπαιδευτή της ειδικότητας στη Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου, ενώ ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση του έργου του Κέντρου Ημέρας από τον Γεράσιμο Τουλιάτο, Διοικητικό Υπεύθυνο της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.Α.

Η Ελένη Γεωργαρά, Εργοθεραπεύτρια της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.Α., μίλησε για την ανάπτυξη του παιδιού μέσα από την εργοθεραπευτική ματιά, ενώ η Αικατερίνη Αποστολοπούλου, Υποδιευθύντρια της Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου, παρουσίασε το επαγγελματικό περίγραμμα της ειδικότητας Βοηθός Εργοθεραπείας.

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στη δημιουργική παρουσίαση των θεραπευτικών δραστηριοτήτων και χειροτεχνιών που σχεδίασαν και υλοποίησαν οι σπουδαστές. Με ευαισθησία και φαντασία, αποτύπωσαν την ουσία της εργοθεραπείας ως μέσο ενδυνάμωσης, έκφρασης και αποκατάστασης.

Ενδεικτικά παρουσιάστηκαν τρεις εργασίες από τους σπουδαστές Μαρία Μαντέλου, Παναγιώτα Τραγότσαλου και Νίκο Δημητρίου, τις οποίες προλόγισε η Ανδριάνα Αμοιρίδου, Εργοθεραπεύτρια και εκπαιδεύτρια της ειδικότητας στη Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την έκθεση όλων των έργων και θεραπευτικών δραστηριοτήτων που σχεδίασαν και υλοποίησαν οι σπουδαστές, με τίτλο “Δημιουργούμε – Συμμετέχουμε – Θεραπεύουμε”, όπου το κοινό είχε την ευκαιρία να περιεργαστεί τις δημιουργίες, να ενημερωθεί για τις εφαρμογές τους και να δοκιμάσει τη χρήση τους.

Η Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου ευχαριστεί θερμά την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.Α. για την εξαιρετική συνεργασία, όλους τους συμμετέχοντες, τους ομιλητές, τους εκπαιδευτές και κυρίως τους σπουδαστές, που με το πάθος και την αφοσίωσή τους ανέδειξαν την εργοθεραπεία ως δύναμη ζωής.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον ερασιτέχνη φωτογράφο Νίκο Παπαλέξη, ο οποίος, παρά τις προσωπικές και επαγγελματικές του υποχρεώσεις, βρίσκεται πάντα δίπλα στη Σχολή, καταγράφοντας με ευαισθησία και συνέπεια τις στιγμές των εκδηλώσεων.

Η εργοθεραπεία δεν είναι απλώς μια μέθοδος – είναι μια στάση απέναντι στον άνθρωπο. Με δράση, δημιουργία και συμμετοχή, ενδυναμώνουμε τη ζωή.

Φωτογραφίες: Νίκος Παπαλέξης