Γιορτάζει τον Άγιο Λουκά η Κάτω Μακρυνού - Πλήθος πιστών και επισήμων στον κατανυκτικό Εσπερινό

Την ιερά μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά γιορταζει η Ενορία της Κάτω Μακρυνούς, της Αρχιερατικής Περιφέρειας Μακρυνείας, το διήμερο 17 και 18 Οκτωβρίου 2025.

Την Παρασκευή (17.10.25) παραμονή της εορτής του Αγίου στον ομώνυμο Ιερό Ναό στην Κάτω Μακρυνού Μακρυνείας τελέστηκε Μέγας εσπερινός στις 18:00 και μετά πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της Ιεράς εικόνας του Αγίου. Της ακολουθίας προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, πλαισιωμένος από ιερείς της περιοχής.

Ο Άγιος και Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν, ένας από τους τέσσερις ευαγγελιστές, άγιος της Χριστιανικής Εκκλησίας και εκ των συνεργατών του Αποστόλου Παύλου. Σύμφωνα με την παράδοση, είναι ο συγγραφέας τού τρίτου συνοπτικού Ευαγγελίου («Κατά Λουκάν») και των «Πράξεων των Αποστόλων».

Το παρών στη λαμπρή αυτή εορταστική ακολουθία, έδωσε και ο Δήμαρχος Αγρινίου, κ. Γιώργος Παπαναστασίου. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει:

«Παραμονή της εορτής του Ευαγγελιστή Λουκά συμμετείχαμε στον κατανυκτικό εσπερινό και τιμήσαμε με ευλάβεια τη μνήμη του.

Το παράδειγμα του Αγίου Λουκά μας υπενθυμίζει πως η ουσία της προσφοράς βρίσκεται στην επιθυμία να φωτίζουμε τον δρόμο του άλλου - με καλοσύνη, γνώση και πίστη.

Χρόνια πολλά σε όλους όσοι φέρουν το όνομά του, με υγεία, φώτιση και δύναμη».