Γιορτάζει το μοναστήρι στο Βλοχό - Το κανόνι που σίγησε: Ένα ξεχασμένο έθιμο της Τριχωνίδας

Σήμερα 23 Αυγούστου γιορτάζει το μοναστήρι στο Βλοχό, το κανόνι της Ακρόπολης που κάποτε έδινε το στίγμα της εορτής ... τώρα σίγησε και έμεινε ξεχασμένο το έθιμο αυτό της Τριχωνίδας

Στην κορυφή του Βλοχού, εκεί όπου σήμερα υψώνεται το μοναστήρι της Παναγίας της Βλοχαΐτισσας και στην αρχαιότητα βρισκόταν η ακρόπολη των Θεστιαίων, κάποτε ένα παλιό κανόνι έδινε το στίγμα της γιορτής.

Μέχρι και τη δεκαετία του ’60, την ώρα του εσπερινού, η εκπυρσοκρότηση του κανονιού σήμαινε την έναρξη των εορτασμών. Ο υπόκωφος ήχος αντηχούσε σε ολόκληρη την Αιτωλική πεδιάδα, σε μια περίοδο που οι καπνοπαραγωγοί είχαν μόλις ολοκληρώσει το μάζεμα του καπνού και περίμεναν με αγωνία την τιμή πώλησης της σοδειάς. «Θυμάμαι τους καλλιεργητές να στρέφουν το βλέμμα τους προς το μοναστήρι και να κάνουν τον σταυρό τους, ζητώντας καλές τιμές», αφηγείται ο Γιάννης Γιαννακόπουλος.

Η τελευταία βολή του κανονιού ήταν και η μοιραία. Από υπερβολική ποσότητα εκρηκτικής ύλης διαλύθηκε ολοσχερώς, παρασύροντας μαζί του ένα έθιμο άγνωστο πόσων αιώνων. Ένα έθιμο που ένωσε την τοπική πίστη με την αγροτική ζωή και που σήμερα παραμένει μόνο στη μνήμη των παλαιότερων.