Γιώργος Τσαλίκης κατά Στέφανου Τσιτσιπά – «Μας κάνεις και ντρεπόμαστε για λογαριασμό σου»!

Ο Γιώργος Τσαλίκης σχολίασε την συμπεριφορά του Έλληνα τενίστα με έντονο τρόπο και εξέφρασε την διαφωνία του για το πώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε στον πατέρα του.

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει το ξέσπασμα του Στέφανου Τσιτσιπά κατά του πατέρα και προπονητή του, Απόστολου, την Πέμπτη (8/8) στο τουρνουά του Μόντρεαλ.

Μέσα από μία ανάρτησή του στο Instagram προφίλ του, ο Γιώργος Τσαλίκης σχολίασε την συμπεριφορά του Έλληνα τενίστα με έντονο τρόπο και εξέφρασε την διαφωνία του για το πώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε στον πατέρα του.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός τραγουδιστής ανέβασε το βίντεο από το περιστατικό και έγραψε στη λεζάντα: «Υπάρχουν οι αθλητές όπως ο Πετρούνιας, ο Μανόλο, η Ντρισμπιώτη, η Γκουντουρά και άλλοι πολλοί που μας συγκινούν, μας εμπνέουν, μας γεμίζουν αισιοδοξία γιατί είναι «φάροι» σε μια κοινωνία που αγωνίζεται μέσα στο σκοτάδι, που αποτελούν ή που θα θέλαμε να αποτελούν πρότυπα για τα παιδιά μας…

Και υπάρχουν και αυτοί που τους αγαπάμε, τους στηρίζουμε, τους θαυμάζουμε και μας ξενερώνουν… Στέφανε αγόρι μου χρειάζεται μεγάλος αγώνας να είσαι πρωταθλητής αλλά χρειάζεται εξίσου μεγάλη εκπαίδευση να είσαι σωστός άνθρωπος, να προσπαθείς να διαχειρίζεσαι το θυμό σου, να μην ξεφτιλίζεις έτσι τους γονείς σου δημόσια και να μην ξεφτιλίζεσαι κι εσύ…

Άμα δε γουστάρεις να συμπορεύεσαι μαζί τους αθλητικά κόψε το… Αλλιώς εφόσον είναι επιλογή σου τίμησε την και μαζέψου… Μας κάνεις και αισθανόμαστε άσχημα και ετεροντροπή δηλαδή ντρεπόμαστε για λογαριασμό σου και φυσικά αν μπω στη θέση του πατέρα σου (γιατί έχω παιδιά λίγο μικρότερα σου) με πιάνει δύσπνοια με την ιδέα ότι το παιδί μου θα με ξεφτίλιζε έτσι παγκοσμίως…

Δούλεψε τον εαυτό σου, διαχειρίσου το θυμό σου, νίκησε τους δαίμονες σου για να πάρεις και αυτό που σου αξίζει αθλητικά… Οι μεγάλοι αθλητές συνήθως είναι και μεγάλες προσωπικότητες… Grow up and show some f@##in respect!».

enikos.gr