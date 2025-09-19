Γιώργος Παυλάκης: Το Μεσολόγγι και ο δημοσιογραφικός κόσμος αποχαιρέτησαν τον εικονολήπτη που «έφυγε» πρόωρα

Σε κλίμα οδύνης κηδεύτηκε το πρωί της Παρασκευής (19.9.25) στο Μεσολόγγι ο Γιώργος Παυλάκης, πατέρας δύο παιδιών και επί χρόνια εικονολήπτης του ANT1 που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, προδομένος από την καρδιά του.

Συντετριμμένη η αγαπημένη του οικογένεια, συγγενείς, συνάδελφοι, συνεργάτες, και η τοπική κοινωνία αποχαιρέτησαν για πάντα έναν σπουδαίο άνθρωπο.

Βουβός ο πόνος στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα όπου εψάλη η Εξόδιος Ακολουθία και η εκκλησία αποδείχθηκε μικρή να χωρέσει το πλήθος του κόσμου που βρέθηκε εκεί για το τελευταίο «αντίο».

Τραγική φιγούρα η μητέρα του, τη στιγμή που το φέρετρο με τη σορό του έφθασε στον ναό.

Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο αεικίνητος και πολυπράγμων Γιώργος που με κάθε ευκαιρία έδειχνε την αγάπη του για τον τόπο δεν θα είναι πια ανάμεσα τους. Μέλη της Φιλαρμονικής «Ιερός Λόχος» και γενικότερα του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής Δ. Σολωμός», παρέστησαν στην κηδεία αναγνωρίζοντας την τεράστια στήριξη που προσέφερε για πολλά χρόνια. Τα δύο του παιδιά άλλωστε έμαθαν μουσική εκεί και ο Γιώργος Παυλάκης παρακολουθούσε με υπερηφάνεια την πορεία τους.

Ανάμεσα στα πολυάριθμα στεφάνια αυτό του Ομίλου ANT1 αλλά και του συντοπίτη του δημοσιογράφου και παρουσιαστή Νίκου Αλιάγα.

Δείτε φωτογραφίες:

Την Τετάρτη ο Γιώργος Παυλάκης με μεράκι και επαγγελματισμό, όπως συνήθιζε, έκανε ρεπορτάζ που έμελλε να είναι το τελευταίο της ζωής του αφού αντιμετώπισε καρδιολογικό πρόβλημα και «έσβησε» στα 54 του χρόνια.

«Μέσα σε 15 λεπτά έχασα τον φίλο και συνεργάτη μου, τον Γιώργο Παυλάκη. Από την αναζήτηση πάνω από τα μισοβυθισμένα σπίτια του Μόρνου, μέχρι τα επεισόδια υγείας στο δρόμο για το Κέντρο Υγείας, οι στιγμές αγωνίας κύλησαν σαν σε ταινία. Ο Παυλάκης, που πάντα «έπαιρνε μπρος» σε κάθε ρεπορτάζ, αυτή τη φορά δεν κατάφερε να επιστρέψει. Και ενώ τα πλάνα του ρεπορτάζ ταξιδεύουν παντού, η απουσία του γίνεται αισθητή σε κάθε γωνιά της δουλειάς μας, αφήνοντας πίσω μια κενή θέση που κανείς δεν μπορεί να γεμίσει" περιγράφει συγκλονισμένος ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Φλάμης για το τελευταίο ρεπορταζ με τον κάμεραμαν του Αnt1 Γιώργο Παυλάκη,