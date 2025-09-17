Γιώργος Παυλάκης: Τα συλλυπητήρια του Γιώργου Παπαναστασίου για την απώλειά του

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια εξέφρασε ο Γιώργος Παπαναστασίου, για την απώλεια του Γιώργου Παυλάκη, του αγαπητού Μεσολογγίτη καμεραμάν που «ξεχώρισε για την αγάπη του για τον χώρο της ενημέρωσης».

 

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Δημάρχου:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Παυλάκη, ενός νέου ανθρώπου και οικογενειάρχη, τόσο γνωστού και αγαπητού από την πολυετή δραστηριοποίησή του στο χώρο των ΜΜΕ.

Σε όλη του την πορεία ο Γιώργος ξεχώρισε για το ήθος, τον επαγγελματισμό και την απλότητά του, μα πάνω απ΄ όλα για την αγάπη του για τον χώρο της ενημέρωσης. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε όλους όσους είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του.

Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Καλό ταξίδι, Γιώργο».

17 Σεπ 2025

