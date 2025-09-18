Γιώργος Παυλάκης: Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Δημάρχου Πατρέων, Κ. Πελετίδη, για το θάνατό του

Την θλίψη του εξέφρασε σε συλλυπητήρια ανακοίνωση ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, για το θάνατο του Μεσολογγίτη, εικονολήπτη του ΑΝΤ1 Γιώργου Παυλάκη.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση:

Την θλίψη του για τον αιφνίδιο χαμό του εικονολήπτη του ΑΝΤ1 Γιώργου Παυλάκη, που έφυγε την ώρα που έσπευδε για να καταγράψει ρεπορτάζ, εκφράζει ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης.

Ο Δήμαρχος απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συναδέλφους και στους φίλους του εκλιπόντος.