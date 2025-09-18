Γιώργος Παυλάκης: «Μεγάλο κομμάτι του Ιερού Λόχου έχει την υπογραφή σου» - Η Φιλαρμονική «Διονύσιος Σολωμός» τον αποχαιρετά

Με θλίψη η Φιλαρμονική «Διονύσιος Σολωμός» αποχαιρετά τον Μεσολογγίτη εικονολήπτη και οικογενειάρχη, πατέρα δύο παιδιών, Γιώργο Παυλάκη που έφυγε πρόωρα, προδομένος από την καρδιά του.

Σε ανάρτηση υπογραμμίζεται ότι μεγάλο κομμάτι του Ιερού Λόχου έχει την υπογραφή του.

Τι αναφέρεται στο συγκινητικό κείμενο:

«Δε γίνεται μία ανάρτηση να αποτυπώσει την προσφορά σου στη Μπάντα μας. Ούτε το πόσο έχουμε κλονιστεί. Το πόσο μας συντάραξε όλους η απώλειά σου. Ήσουν μαζί μας από το πρώτο βήμα αυτού του μοναδικού ταξιδιού κι ανεβήκαμε μαζί όλες τις ανηφόρες, περάσαμε μαζί όλες τις δυσκολίες κι όλες τις χαρές. Σήκωσες το βάρος που σου αναλογούσε με αλτρουισμό και ανιδιοτέλεια. Έφερες τα παιδιά σου στην οικογένεια του Σολωμού και μεγάλωσαν μαζί μας. Τι να πρωτοθυμηθούμε...

Γιώργο, φίλε, ένα μεγάλο κομμάτι του Ιερού Λόχου έχει την υπογραφή σου. Σου είμαστε ευγνώμονες. Σε αποχαιρετούμε με πόνο και θλίψη.

Στο καλό φίλε»