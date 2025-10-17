Γιώργος Παυλάκης: «10:28 η τελευταία μας κλήση... 17 Σεπτεμβρίου» - Συγκινεί η σύντροφος του καμεραμάν

Ένας μήνας συμπληρώνεται σήμερα (17.10.25) από την ημέρα που ο αγαπημένος καμεραμάν, Γιώργος Παυλάκης άφησε την τελευταία του πνοή, την ώρα ρεπορτάζ.

Η σύντροφος του Αγγελική Σύρρου συγκινεί με την ανάρτηση της:

«10:28 τελευταία μας κλήση...(17/9)

"Έλα αγάπη μου που να είμαι εδώ στα βουνά και τα λαγκάδια...φτάνω...να κάνω πλάνα κ να πάρουμε δηλώσεις...θα γυρίσω νωρις"

Στις 14:10 σε καλώ ξανά...τίποτα...

Ακόμα περιμένω την κλήση σου αγάπη μου...»