Γιώργος Παυλάκης: «10:28 η τελευταία μας κλήση... 17 Σεπτεμβρίου» - Συγκινεί η σύντροφος του καμεραμάν
Ένας μήνας συμπληρώνεται σήμερα (17.10.25) από την ημέρα που ο αγαπημένος καμεραμάν, Γιώργος Παυλάκης άφησε την τελευταία του πνοή, την ώρα ρεπορτάζ.
Η σύντροφος του Αγγελική Σύρρου συγκινεί με την ανάρτηση της:
«10:28 τελευταία μας κλήση...(17/9)
"Έλα αγάπη μου που να είμαι εδώ στα βουνά και τα λαγκάδια...φτάνω...να κάνω πλάνα κ να πάρουμε δηλώσεις...θα γυρίσω νωρις"
Στις 14:10 σε καλώ ξανά...τίποτα...
Ακόμα περιμένω την κλήση σου αγάπη μου...»