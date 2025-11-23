Γιώργος Παπανδρέου: «Μεγάλο εθνικό στοίχημα η Παιδεία – Όχι εμπόρευμα, αλλά δημόσιο αγαθό»

Στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Ελλάδας του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Α. Παπανδρέου, τονίζοντας ότι «το μέλλον της χώρας κρίνεται πρωτίστως στην Παιδεία» και υπογραμμίζοντας πως η προοδευτική παράταξη υπήρξε ιστορικά ο μόνος πολιτικός φορέας που πραγματοποίησε τα μεγάλα άλματα στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Ο Γιώργος Παπανδρέου άσκησε αυστηρή κριτική στη σημερινή κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι η Παιδεία έχει υποβαθμιστεί δραματικά στη δημόσια ατζέντα:

«Η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει την Παιδεία ως πεδίο αγοράς. Το αποτέλεσμα είναι ανισότητες, στρεβλώσεις και χαμηλή ποιότητα».

Αναφέρθηκε σε πρόσφατα περιστατικά υποβάθμισης σχολικών μονάδων στη Δυτική Ελλάδα, όπως το Γενικό Λύκειο Ερυμάνθειας και το Δημοτικό Σχολείο Σταυροδρομίου, υπογραμμίζοντας ότι: «Η κυβέρνηση ζητά από τους κατοίκους να μείνουν στην ύπαιθρο, αλλά αφήνει την περιφέρεια χωρίς σχολεία, χωρίς δομές, χωρίς υπηρεσίες».

Τα μεγάλα βήματα στην Παιδεία έγιναν με το ΠΑΣΟΚ

Ο πρώην Πρωθυπουργός υπενθύμισε σειρά καθοριστικών μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν αποκλειστικά από τις προοδευτικές κυβερνήσεις:

• Καθιέρωση δωρεάν εκπαίδευσης

• Μεγάλο πρόγραμμα σχολικών υποδομών

• Ενίσχυση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τεχνολογικής εκπαίδευσης

• Ίδρυση Ανοιχτού Πανεπιστημίου

• Παρεμβάσεις για μουσουλμανική μειονότητα

• Πολυπολιτισμικά σχολεία

• Βάσεις ειδικής αγωγής

• Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Μουσικά και Αθλητικά Σχολεία

• Ψηφιακό σχολείο

• Θεσμοί λαϊκής επιμόρφωσης

• Μεταφορά αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση

• Ολοήμερο σχολείο

• Εκπαιδευτικός νόμος με στήριξη 255 βουλευτών

«Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα μεγάλα άλματα στην εκπαίδευση έγιναν όταν κυβερνούσε η δημοκρατική παράταξη»,δήλωσε .

Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου αναφέρθηκε στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2025, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις σε κρίσιμους τομείς:

• Προσχολική αγωγή

• Βασικές δεξιότητες μαθητών

• Επαγγελματική κατάρτιση

«Το Συμβούλιο της Ε.Ε. ζητά επεκταμένη πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση – η κυβέρνηση αδιαφορεί».

Ο πρώην Πρωθυπουργός κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι λειτουργεί υπέρ «ημετέρων»: «Ασυλία στους ολιγάρχες, δημόσιο χρήμα σε κομματικούς φίλους, προμήθειες στα μέτρα των δικών τους – πώς μπορεί αυτή η κυβέρνηση να μιλά για αξιοκρατία στην Παιδεία;».

Ο Γιώργος Παπανδρέου παρουσίασε ολοκληρωμένο στρατηγικό στόχο:

Η Ελλάδα μπορεί να γίνει:

• Χώρα προσέλκυσης διεθνών φοιτητών

• Κέντρο έρευνας και καινοτομίας

• Σημείο αναφοράς ανθρωπιστικών σπουδών

• Μητρόπολη πράσινης και ψηφιακής εκπαίδευσης

«Μπορούμε να φέρουμε πίσω τους νέους που έφυγαν και να προσελκύσουμε χιλιάδες ξένους φοιτητές. Χρειάζεται όμως πολιτική βούληση – και η σημερινή κυβέρνηση δεν την έχει».

Ο πρώην Πρωθυπουργός έκλεισε τη συζήτηση με μια ισχυρή πολιτική και κοινωνική προτροπή:

«Η Παιδεία είναι η μεγάλη μας εθνική μάχη. Μάχη για τη Δημοκρατία, την ισότητα και το μέλλον.

Για μια Ελλάδα που δεν υπηρετεί τους ισχυρούς, αλλά απελευθερώνει τους ανθρώπους της.

Μια Ελλάδα που παράγει γνώση, πολιτισμό και καινοτομία.

Μια Ελλάδα που αξίζουμε και μπορούμε να χτίσουμε μαζί».

Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτ. Ελλάδας | Θεματική ενότητα: Παιδεία, μήτρα πολιτισμού και ανάπτυξης

Ο Παύλος Γερουλάνος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, εισαγωγικά έθεσε ως πρόταγμα να νιώσουν τα παιδιά της Δυτικής Ελλάδας ότι στον τόπο τους μπορούν να κάνουν πράξη τα όνειρά τους.

«Τα διλήμματα της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα της Παιδείας είναι ψευτοδιλήμματα» σημείωσε και προσδιόρισε ως στοίχημα την αναμόρφωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

«Οφείλουμε να αλλάξουμε την ατζέντα και να πούμε τι είναι αυτό που θα κάνει δυνατό το εκπαιδευτικό μας σύστημα προκειμένου να παρέχει σε κάθε παιδί τη δυνατότητα να προχωρά μπροστά. Το έχουμε ξανακάνει» τόνισε ο κ. Γερουλάνος υπογραμμίζοντας ότι είναι επείγον να μεταρρυθμιστεί ένα μονολιθικό σύστημα εκπαίδευσης που δεν προσκαλεί τους μαθητές να πετύχουν μέσα σε αυτό αγκαλιάζοντας τις μαθησιακές δυσκολίες και ιδιαιτερότητες τους.

«Έχει η Ελλάδα την πολυτέλεια να λέει στα παιδιά της ότι δεν αξίζουν και να τα σπρώχνει στο εξωτερικό;» αναρωτήθηκε με νόημα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, μέλος ΔΣ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας περιέγραψε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το δημόσιο σχολείο. «Ακόμη παλεύουμε για τα αυτονόητα, τα σχολεία μας -ακόμη και αυτά της ειδικής αγωγής- παραμένουν ως σήμερα υποστελεχωμένα. Το δημόσιο σχολείο λειτουργεί χάρη στην υπερπροσπάθεια καθηγητών και γονέων» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Απαιτείται η σύσταση εθνικού συμβουλίου παιδείας γιατί η παιδεία δεν μπορεί να αλλάζει κατεύθυνση κάθε τέσσερα χρόνια» κατέληξε.

Ο Παναγιώτης Γκόβας, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπογράμμισε ότι «η δημόσια εκπαίδευση δοκιμάζεται από πολιτικές αποδόμησης και κρυφής ιδιωτικοποίησης της» με αποτέλεσμα να μην προωθείται η ανοδική κοινωνική κινητικότητα. «Το σχολείο χάνει τον μορφωτικό του ρόλο, μηδενική επιμόρφωση εκπαιδευτικών, βιβλία 20 ετίας, στο όνομα του εξορθολογισμού τα σχολεία στην περιφέρεια πλήττονται» σημείωσε.

Η Παναγιώτα Μπουμπούλη, Εκπαιδευτικός, ανέπτυξε τα προβλήματα των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. «Δεν προσλαμβάνεται επαρκής αριθμός εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης και τμημάτων ένταξης. Ένας εκπαιδευτικός μοιράζεται σε πολλούς μαθητές. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παραγκωνίζονται» τόνισε και επέστησε την προσοχή για εξειδικευμένη επιμόρφωση καθηγητών και γονέων για να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες κάθε μαθητή με μαθησιακά και συμπεριφορικά προβλήματα.

Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, υπογράμμισε την υποχρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την αντίληψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που αντιμετωπίζει τα πανεπιστήμια ως «διοικητικές μονάδες χωρίς σταθερή ερευνητική στρατηγική». «Η Παιδεία για το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοχλός για να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες και να μετασχηματιστεί το παραγωγικό της μοντέλο. Δεν είναι πολιτική ενός υπουργείου αλλά ενός εθνικού προσανατολισμού» ανέφερε.

«Η τεχνολογία πρέπει να συνδεθεί με την κοινωνία, δημιουργώντας νέα οικοσυστήματα που προχωρούν στη δημιουργική διάσταση» επέμεινε ο Θεόδωρος Κουτσομπίνας, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ώστε η νέα γενιά να ξεπεράσει τις αγκυλώσεις του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ο Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος, Αν. Καθηγητής στα ευφυή πληροφοριακά συστήματα, επισήμανε ότι «τα πανεπιστήμια μας πρέπει να γίνουν ο μοχλός της περιφερειακής ανασυγκρότησης» και κατέδειξε με παραδείγματα πως θα συνδεθεί το πανεπιστήμιο με τον πρωτογενή τομέα, την ενέργεια, τις επιχειρήσεις και ιδίως αυτές που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη και την πληροφορική. «Μια περιφερειακή στρατηγική καινοτομίας και ανώτατης εκπαίδευσης είναι αναγκαία» κατέληξε.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Μαρία Ορφανού.