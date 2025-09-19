Γιώργος Παπαναστασίου: «Οι κυβερνήσεις μας θεωρούν υποδεέστερους»

Οι κυβερνήσεις μας θεωρούν υποδεέστερους» ανέφερε ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, τονίζοντας ότι οι πολεοδομίες πρέπει να παραμείνουν στους δήμους και οι αρμοδιότητες να διατηρηθούν πλήρεις.

Σε ρήξη χωρίς επιστροφή με την κυβέρνηση οδηγείται η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), εάν δεν αποσυρθεί ο σχεδιασμός για μεταφορά των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ), δηλαδή των Πολεοδομιών από τους δήμους στο Κτηματολόγιο. Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, οι δήμαρχοι της χώρας αποφάσισαν ομόφωνα να προχωρήσουν ακόμη και σε νομική προσφυγή στο ΣτΕ κατά των διοικητικών πράξεων εφαρμογής του σχεδίου της κυβέρνησης.

Παράλληλα όμως έχει ξεσπάσει μια διαμάχη των Δημάρχων με τον πρόεδρο των Περιφερειαρχών, Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος απέδωσε στους δήμους «ολοσχερή αποτυχία» σε κρίσιμες αρμοδιότητες όπως η μεταφορά μαθητών και ο καθαρισμός ρεμάτων.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου και β’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Παπαναστασίου από την πλευρά του απέδωσε το πρόβλημα στο γεγονός ότι για τις κυβερνήσεις Δήμοικαι Περιφέρειες δεν είναι ισότιμοι. «Μετά τον «Καλλικράτη και τη δημιουργία τωναιρετών Περιφερειών που ήταν κατά το νόμο παράλληλοι και ισότιμοι βαθμοί Αυτοδιοίκησης, οι κυβερνήσεις που πέρασαν δεν ακολούθησαν ούτε το παράλληλο, ούτε το ισότιμο. Μας θεωρούν υποδεέστερους» ανέφερε αρχικά και εξήγησε : «Γιατί, πρέπει να τα έχει καλά ο καθένας με τον «χ», «ψ» Περιφερειάρχη, επειδή έχει το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και πρέπει να περνάει από παντού. Στις εκλογές είχαμε ζητήματα σε περιοχές όπου συνάδελφοι έχασαν, επειδή ήταν σε αντιπαράθεση με τον Περιφερειάρχη που μπορεί να ήταν και ιδεολογικά ταυτόσημοι. Αυτό δεν τιμά ούτε τη Δημοκρατία, ούτε την Αυτοδιοίκηση».

Απαντώντας στον πρόεδρο της ΕΝΠΕ, ο Γ. Παπαναστασίου ανέφερε ότι «τα μαθητικά δρομολόγια ήταν στις νομαρχίες όχι στους Δήμους και ουδέποτε τα ρέματα ήταν στους δήμους, υπήρχε όμως μία συγκεχυμένη νομοθεσία για τα τμήματα στους οικισμούς». Όμως ο Γ. Παπαναστασίου πήγε και ένα βήμα παραπέρα λέγοντας ότι «τα βοσκοτόπια που είναι και της εποχής, πήγαν στις Περιφέρειες. Από που κι ως που στις Περιφέρειες, όταν η αγροτική οδοποιία είναι στους δήμους, αλλά το τέλος βόσκησης πηγαίνει στις Περιφέρειες… Στις λαϊκές αγορές εμείς κάνουμε τη λάντζα, καθαρίζουμε, βάζουμε χημικές τουαλέτες, αλλά ποσοστό θέλουν να παίρνει και η Περιφέρεια».

«Η ΚΕΔΕ πρέπει να σηκώσει ανάστημα, θέλουμε να έχουμε αντίστοιχη εκτίμηση στοθεσμό που υπηρετούμε από την κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να είναι προμετωπίδα μας» πρόσθεσε ο Γ. Παπαναστασίου.

Τέλος σε σχέση με τις πολεοδομίες, ο δήμαρχος Αγρινίου εκτίμηση ότι σε καμία περίπτωση το σχέδιο πόλης και οι πολεοδομικές εφαρμογές δεν πρέπει να φύγουν από τους δήμους, δηλαδή οι όροι δόμησης και η χρήσης γης πρέπει να μείνουν στους δήμους. Αυτό πρέπει να είναι σύμφωνα με το Γ. Παπαναστασίου «κόκκινη γραμμή» για την ΚΕΔΕ.

Εφημερίδα «Συνείδηση»